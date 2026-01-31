La España negacionista: el 5% de la población cree que la Tierra es plana y el 15% duda del cambio climático

Un estudio de la Fundación BBVA revela que en España hay un aumento del negacionismo sobre temas científicos y sociales. Desde la creencia en la tierra plana hasta la duda sobre el cambio climático, muchas ideas siguen generando debate.

En los últimos años, el negacionismo se ha convertido en un tema cada vez más comentado. Según un estudio realizado por la Fundación BBVA, se analizó cuáles son los temas que algunos españoles consideran falsos o bulos, a menudo difundidos por partidos políticos.

El 5% de la población cree que la Tierra es plana y no redonda, lo que supone aproximadamente 2,5 millones de personas que defienden el terraplanismo. Además, un 9% asegura que los extraterrestres han visitado la Tierra y que los gobiernos y entidades interesadas lo están ocultando, mientras que un 19% considera que probablemente existen.

El tema más relevante de la encuesta es el cambio climático. Un 15% de los participantes cuestiona su existencia. Este grupo se divide en dos: aquellos que dudan por su bajo conocimiento sobre el tema y quienes lo hacen por su ideología política.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí