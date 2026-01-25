¿Dónde está el dinero de Iñaki Urdangarin? Silvia Taulés desvela que ha creado una empresa y que es "coach"

La periodista Silvia Taulés visita La Roca para desvelar las conclusiones de sus investigaciones sobre Iñaki Urdangarin. "Se ha hecho autónomo y está aprovechando la fama que tiene para ejercer de 'coach'", explica.

Iñaki Urdangarin - al que muy pronto podremos ver en Lo de Évole- vuelve a acaparar los focos mediáticos tras varios años en la sombra. El exduque de Palma ha decidido hacerse autónomo tras su paso por prisión y aprovechar la fama que tiene -y de la que no consigue desprenderse por mucho que lo intente- para hacerse 'coach', desvela Silvia Taulés en La Roca.

"También ha intentado poco tiempo ser anónimo. Solo un año. Después del campanazo que has dado, date un lustro por lo menos", reflexiona entre risas Valeria Vegas en el programa de laSexta. Juan del Val apunta a que "no lo ha tenido fácil". "Cuando pasas por la cárcel luego no es fácil rehacerte", le concede el colaborador. "Pero hacerse 'coach'...", añade.

Según Taulés, "es lo único que ha conseguido" a pesar de que "ha intentado trabajar de muchas cosas" y recuerda su etapa como administrativo en un bufete en la que cobraba "muy poquito", unos 800 euros.

Su intención, señalan en la mesa de debate, es la de relanzar su imagen de cara a la publicación de su libro, que sale en febrero. "Él va a sacar episodios de su propia vida, pero dándoles la vuelta como 'coach'", explica Taulés.

Pero ahora, "¿de qué vive Iñaki Urdangarin?", quiere saber Nuria Roca. "Ya está ingresando, ya tiene clientes. Además, los juzgados de Palma le devolvieron dinero que había pagado de más por la responsabilidad civil y por la condena del caso Nóos, de 1,2 millones de euros", comenta la experta en esta materia para después dar detalles acerca de estas devoluciones.

Actualmente, señala Taulés, no tiene patrimonio: "Se vendió todo, vive alquilado y no tiene nada a su nombre". "La caída de Urdangarin viene porque se compra una casa que no puede pagar", añade. "Pedralbes fue el inicio del final", resume la presentadora... pero a ella no le salen las cuentas. "El juez ha dicho que 'el dinerito' de Urdangarin ya está saldado", zanja Silvia. "Sobre todo, dejémosle en paz, porque es un señor que ya ha pagado", le defiende Juan del Val.

