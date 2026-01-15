La foto de Shakira con el productor musical Álex Castillo que confirma que está preparando nuevos proyectos

Shakira vuelve a ser noticia tras reaparecer en sus redes sociales para confirmar que está trabajando en nuevos proyectos musicales. La artista colombiana ha compartido unas imágenes junto a Álex Castillo, un conocido productor musical.

"Parece por las fotografías que se encuentra en su mansión de Miami", afirma Tatiana Arús.

Los guiños de Shakira a Antonio de la Rúa

Alfonso Arús analizó en el plató de Aruser@s una posible reconciliación de Shakira y Antonio de la Rúa. Sobre todo, tras el último vídeo protagonizado por la artista colombiana en el que podría estar mandando varios guiños a su expareja.

"Yo siento que estoy en mi casa", aseguró Shakira sobre el escenario, donde destacó que lo que tiene con Argentina "es una historia de amor que empezó hace mucho". Además, Tatiana Arús explicó que Shakira ha cantando 'Días de enero', uno de los temas que compuso con De la Rúa.

"Yo lo digo muy en serio, cuando apuesto algo lo hago en serio y estos vuelven", insistió el presentador de Aruser@s, que reflexionó en el vídeo: "Aguantar a Shakira no debe de ser fácil y Antonio de la Rúa la aguantó y se aguantaron mutuamente muchos días, lo que pasa que apareció el de la boquita de fresa y Shakira perdió un poco la cabeza, pero esto ya ha pasado a mejor vida".

