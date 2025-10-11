Juan del Val pone en duda el éxito del libro de Mar Flores: "Las ventas son las ventas"

Las ventas de Mar en calma, el libro de Mar Flores, no convencen a Juan del Val. El colaborador considera que vender 2.700 ejemplares no puede considerarse un "éxito" y critica las estrategias de promoción que algunas editoriales utilizan para inflar sus cifras.

En los últimos días, se ha conocido la cifra exacta de ejemplares vendidos de 'Mar en calma', la autobiografía de la modelo Mar Flores. Según los datos, desde su publicación habría vendido un total de 2.700 ejemplares, situándose en el puesto 599 del ranking de los libros más vendidos en España.

Unas cifras que, según Juan del Val, "no se puede considerar un éxito editorial". Además, el colaborador puntualiza que otra cosa sea la repercusión mediática y los beneficios que le haya podido ocasionar a la editorial.

"Las ventas son las ventas", asegura Del Val, quien también desvela un 'truco' habitual en el sector. "Las editoriales muchas veces, cuando publicitan un libro, mienten más que hablan", señala, haciendo referencia a cuando "las editoriales dicen 'más de un millón de lectores'" en determinados títulos.

