Beatriz Parera, sobre la posibilidad de que citen a Sánchez en el caso Leire: "En el auto hay una serie de referencias al presidente"

La periodista Beatriz Parera publica en El Confidencial un artículo donde plantea esta posibilidad. En este vídeo, nos lo cuenta para Al Rojo Vivo.

La periodista de 'El Confidencial', Beatriz Parera, publica un artículo donde considera la posibilidad de que Pedro Sánchez pueda ir a declarar como testigo en el caso Leire, cuyo auto hemos conocido esta misma semana.

La investigación sitúa al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán al frente de una presunta trama para "desestabilizar" causas judiciales que afectan a este partido y al Gobierno, que este exdirigente socialista habría impulsado junto a la exmilitante de esta formación Leire Díez.

Según explica Parera, "en esta primera parte de la operación hemos visto que en ese auto hay una serie de referencias al presidente del Gobierno, se dice que el inicio de todo el operativo parte de esa carta a la ciudadanía y después se reproducen algunos mensajes de Leire Díez y de los suyos en los que sugieren que Santos Cerdán les daba instrucciones en nombre de una persona superior que podría ser el presidente del Gobierno", añade la periodista.

Además, señala la periodista que "hay una conversación directa de Juanma Serrano, una persona de confianza del presidente del Gobierno, que le dice a Leire que hay unos audios que está utilizando también Pedro Sánchez: '¿Has visto cómo utiliza los audios del jefe?', viene a decir".

Pero es que además, "en el sumario que todavía no conocemos y que seguramente se notificará a las partes a partir de la semana que viene", aclara la periodista, "hay otras muchas conversaciones, según aseguran distintas fuentes consultadas. Sigue habiendo reiteraciones al conocimiento por parte de este jefe y toda la evidencia, por lo menos por parte de la trama, de que se trataba del presidente del Gobierno".

Todo esto, "empujaría a una declaración, al menos como testigo", apunta Parera, aclarando y concluyendo que "la Audiencia Nacional no puede imputar aforados, y tampoco hay, en este punto, una evidencia así de evidente como para considerar que Pedro Sánchez tenía un conocimiento directo".

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