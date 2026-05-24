Tania Sánchez, tras escuchar a un abogado afirmar que hay poca oferta de vivienda por la "inseguridad jurídica": "No es verdad"

"Yo creo que el intervencionismo excesivo puede dar lugar a un problema en el mercado", ha expresado el abogado Manuel Hernández, tras lo que Sánchez ha criticado que lleva "40 años escuchando ese mensaje" que, en su opinión, no es cierto.

Tania Sánchez y el abogado Manuel Hernández han protagonizado un tenso debate sobre la vivienda en La Roca. El abogado ha afirmado que "el intervencionismo excesivo puede dar lugar a un problema en el mercado", tras lo que la analista política ha criticado que lleva "40 años oyendo ese mensaje" y que "la no intervención también ha llevado a vender todo el parque público".

Por su parte, para Hérrnadez, el problema está "en la oferta". "Creo que el problema viene en que no hay una oferta de la vivienda que dé posibilidad a que la curvatura de oferta y demanda llegue un momento que se cruce. Ahora hay mucha demanda y poca oferta porque hay inseguridad jurídica", ha asegurado el abogado, algo que Sánchez considera que "no es verdad".

"Antes no había oferta porque no había vivienda, no había libertad de mercado para construir y entonces se liberalizó todo el mercado y se empezó a construir a lo loco en los años de la burbuja. ¿Ahora dónde está esa vivienda? Resulta que está en el mercado vacacional y en el mercado de temporada", ha denunciado la analista, al tiempo que ha subrayado que mientras no se ha intervenido el mercado, "el precio de la vivienda solo ha hecho de subir". "Por tanto, lo que hay que hacer precisamente es regular y decir que la vivienda no puede ser un negocio", ha concluido.

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