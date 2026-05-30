Del Val reacciona al informe que señala un "zarandeo violento" a la hija de Anabel Pantoja: "De ser así, podría tener consecuencias..."

El escritor ha defendido que "lo importante" es que la pequeña no tenga secuelas, tras el derrame cerebral por el que estuvo ingresada en el hospital 16 días el año pasado y del que se están investigando las causas.

La hija de Anabel Pantoja estuvo 16 días ingresada en el hospital cuando tenía solo dos meses tras sufrir un derrame cerebral en enero del 2025. Aunque se están investigando las causas, Francisco José Fajardo, periodista de 'Canarias7' ha accedido al informe forense, en el que los especialistas médicos llegan a la conclusión de que la niña fue víctima de un "zarandeo violento" que le originó un derrame cerebral y "aparentemente todo apunta al padre", tal y como ha señalado Nuria Roca.

Francisco José Fajardo, periodista de 'Canarias7', afirmó en Más Vale Tarde que "es un hecho objetivo que las lesiones sufridas fueran esas". "Los forenses tienen que esperar un año desde la fecha de la presunta comisión de esa lesión hasta ver el desenlace que pueden tener. Lo que hay es una prórroga de seis meses hasta cumplir el plazo máximo de instrucción para que las partes en base a este informe concluyente y bastante rotundo forense que establece que la causa es un mecanismo violento establezca sus propias conclusiones y sus propias directrices a la hora de ver si formula acusación la Fiscalía o si no formula acusación", explicó el periodista.

Tras conocer la información, Juan del Val ha expresado que se trata de un "tema demasiado desagradable". "Independientemente de que luego la niña tenga secuelas o no, si el informe forense dice que es provocado por un zarandeo violento, entiendo que de ser así, podría tener consecuencias", ha señalado el escritor, quien ha defendido que "lo importante de todo es que la niña luego no tenga secuelas".

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