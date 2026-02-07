Nuria Roca se posiciona a favor de Estrella Morente en su polémica con Rosalía: "Está siendo muy elegante, ella solo da su opinión"

Estrella Morente critica a Rosalía por la poca presencia que tuvo en su colaboración en La Rumba del perdón. La cantaora asegura sentirse "avergonzada" y defiende el respeto hacia el trabajo de las compañeras que trabajaron en la canción.

Estrella Morenteha estallado contra Rosalía por la poca presencia que tiene en La Rumba del perdón, una de las canciones que comparten en el último disco de la catalana, Lux.

En declaraciones a La Tarda de Catalunya Ràdio, Morente asegura que está "muy disgustada" con la situación: "Estoy sorprendidísima, estoy avergonzada, porque no me ha dejado cantar. Primero iba a ser un dueto, luego ha sido un trío y no nos ha dejado cantar ni a la una ni a la otra (Silvia Pérez Cruz), nos ha castigado a las dos".

Además, la cantaora señala que en todo momento se ha mostrado "respetuosa" con Rosalía, "cosa que ella no ha sido conmigo". Añade: "Si dos compañeras han hecho un trabajo de varios días hay que respetarlo. No lo puedes tirar a la basura, Rosalía. No todo vale".

Tras conocerse estas declaraciones, desde el plató de La Roca, Nuria Roca se posiciona a favor de Morente: "Me parece que Estrella está siendo muy elegante. Ella no lo dice cuando sale del disco, no enturbia el lanzamiento. Y simplemente, cuando le preguntan da su opinión. Eso me parece muy bien", comenta la presentadora.

