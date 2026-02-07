Adam Dubin, profesor de derecho internacional, analiza la figura de Epstein: "Era un hombre que iba buscando poder y dinero"

Adam Dubin, profesor de derecho internacional, analiza en La Roca los archivos de Jeffrey Epstein. Entre los nombres españoles que aparecen están el rey Juan Carlos I, José María Aznar y Ana Botella, aunque se desconoce la implicación concreta de cada uno.

Adam Dubin, profesor de derecho internacional, visitó el plató de La Roca para analizar las últimas novedades en torno a los archivos de Jeffrey Epstein. En algunos de sus correos, Epstein mencionauna cena organizada por un famoso empresario cubano con el rey emérito. Hasta la fecha, se desconoce si finalmente se produjo dicha cena.

El nombre del rey Juan Carlos I no es el único español que aparece en los documentos. También han salido a la luz los nombres de José María Aznar y Ana Botella, entre otros.

"Llevo varios días mirando en el Ministerio de Justicia de Estados Unidos el archivo Epstein y salen muchos españoles", señaló el profesor. Sin embargo, comenta que lo importante es entender primero todo lo que rodea el caso Epstein.

"Nosotros le conocemos por los temas sexuales, pero él al final tenía un negocio muy opaco. Él viajaba por todo el mundo buscando dinero para invertir. Incluso hay rumores de que tenía negocios en la compra de armas. Entonces, muchos de los contactos que tenía eran para buscar más contactos y para buscar más dinero", explicó Dubin.

El profesor puso como ejemplo el viaje de Epstein a España en noviembre de 2003, justo en la fecha en que aparece el nombre del rey Juan Carlos I en los archivos desclasificados. Su estancia en España fue de dos días; después viajó a Bélgica y de ahí a Pekín.

"Este hombre (Epstein) iba buscando el poder y el dinero. Entonces es muy difícil decir que simplemente por haber tenido contacto con alguien eso signifique que está dentro de su red de trata", concluyó Adam Dubin.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí