Adam Salvia desde Talavera de la Reina: "Los vecinos han puesto carteles avisando de que sus garajes están inundados"

Talavera de la Reina vive horas complicadas por las lluvias de la borrasca Leonardo y la llegada de Marta. Calles y garajes están inundados y los bomberos trabajan sin descanso. Los vecinos colocan sacos de arena mientras continúa el aviso amarillo.

Nuria Roca ha conectado en directo con Adam Salvia desde Talavera de la Reina (Toledo), donde varias calles permanecen completamente inundadas por el paso de la borrasca Leonardo y ante la amenaza de la inminente llegada de la borrasca Marta.

Según ha explicado el reportero, los equipos de bomberos trabajan sin descanso para achicar el agua acumulada en calles y garajes, utilizando mangueras para intentar sacar el agua lo antes posible.

La situación es tan complicada que algunos vecinos "se han visto obligados a poner carteles" avisando de que sus garajes están inundados para que acudan los bomberos. Además, también han colocado sacos de arena en las puertas para "evitar que la lluvia que va a traer la borrasca Marta" entre en las viviendas.

Salvia ha informado también de que la AEMET mantiene activo el aviso amarillo por lluvias y viento. "Se espera que en las próximas 12 horas lleguen a caer hasta 40 litros por metro cuadrado", ha señalado el reportero.

