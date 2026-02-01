Tania Sánchez asegura que el PSOE "peleará hasta el final" para poder sacar adelante los presupuestos

En este vídeo de La Roca, Tania Sánchez analiza los movimientos por parte del PSOE para poder sacar adelante los presupuestos generales del Estado. "Por primera vez en mucho tiempo lo que vamos conociendo son resultados y no procesos de negociación", aplaude la colaboradora".

El Gobierno tiene como objetivo sacar adelante los presupuestos generales del Estado y, para ello, ha empezado a hacer ciertas concesiones a los diferentes partidos políticos con el fin de contar con su apoyo el día de la votación en el Congreso de los Diputados.

La regularización de migrantes pactada entre Podemos y PSOE podría ser el primer paso con la formación morada y, tras este, el partido de Pedro Sánchez pondría todos sus esfuerzos en contentar a Junts traspasando la competencia migratoria a Catalunya.

Según Tania Sánchez, en La Roca, el PSOE "va a poner encima de la mesa cosas que a cada uno le valga la pena para bajar su nivel de exigencia". "Siempre he dicho que el Partido Socialista va a pelear hasta el final", añade la colaboradora.

No obstante, reconoce que la situación es complicada, pero que "la política es sorprendente en muchas ocasiones". Es decir, señala que es posible que el Gobierno pacte con todos sus socios y saque adelante los presupuestos generales del Estado.

"Estamos viendo que hay movimientos, pasos y diálogos. Por primera vez en mucho tiempo lo que vamos conociendo son resultados y no procesos de negociación", apunta Sánchez, y apostilla que "las negociaciones van bien cuando conoces el final y no las veces que se han reunido".

