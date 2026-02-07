Marta García Aller muy crítica con las novedades del caso Epstein: "Es asqueroso ver cómo hablan de niñas y mujeres"

Marta García Aller analiza en La Roca los archivos de Jeffrey Epstein. Entre los nombres españoles que aparecen están el rey Juan Carlos I, José María Aznar y Ana Botella, y destaca la misoginia presente en la correspondencia desclasificada.

En La Roca, Marta García Aller analizó las últimas novedades en torno a los archivos de Jeffrey Epstein. Según se ha conocido, en algunos de sus correos Epstein menciona una cena organizada por un famoso empresario cubano con el rey Juan Carlos I. De momento, se desconoce si finalmente se llegaron a reunir el emérito y Epstein.

El nombre del rey Juan Carlos no es el único español que aparece en los documentos. También han salido a la luz los nombres de José María Aznar y Ana Botella, entre otros.

"Es importante establecer una línea temporal en los emails que se están ahora filtrando. ¿En quiénes son los que, después de ya saber que tenía, son solo relaciones con menores, sino violaciones, abusos? Estamos hablando de delitos muy serios, en los que había niñas vulnerables, había mucha gente poderosa. Me da igual que fuera para ser parte de esas fiestas y de esa trata, o fuera solo para ganar dinero. ¿Dónde está el umbral moral de toda esa gente que ya sabiendo que había pasado por la cárcel? Con lo difícil que es que pase por la cárcel en Estados Unidos, alguien tan poderoso, con tanto dinero y tan buenos abogados, y aun así mantenían el contacto", critica la colaboradora.

Asimismo, detalla que hay una "línea común" en toda la correspondencia que se ha desclasificado: "Veo una línea común en toda la correspondencia que estamos viendo del caso Epstein y es el nivel de misoginia que hay cuando hablan de mujeres".

"Esos hombres poderosos no necesariamente tienen que haber cometido un delito, pero la manera en la que hablan tanto de niñas como de mujeres como si fueran objetos que se reparten es francamente asqueroso", concluye Marta García Aller.

