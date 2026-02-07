Una madre habla sobre la adicción de su hija a las redes sociales: "Toda su realidad estaba totalmente distorsionada"

El Gobierno ha anunciado que los menores de 16 años no podrán acceder a redes sociales en España. Asimismo, pone el punto de mira en las plataformas y en los directivos de estas para que tomen medidas reales de verificación de edad.

Esta semana, Pedro Sánchez ha anunciado que España prohibirá el acceso a redes sociales a los menores de 16 años. Además, el Gobierno pretende obligar a las plataformas digitales a implementar sistemas que permitan verificar la edad de los usuarios.

Desde La Roca, una madre comparte la importancia de estas medidas y pone como ejemplo el caso de adicción de su hija de 15 años. La mujer explica que su hija entró "en un bucle del cual no podía salir. Entró en un pozo en el que no podía salir".

"Toda su realidad estaba totalmente distorsionada", señala, y añade que eso le llevó a perder toda su autoestima. "Empezó a dejar el colegio, las amistades, la familia. Se empezó a aislar de nosotros, entonces empezó a autolesionarse y a ir más allá", relata. La situación fue tan grave que su hija tuvo que ingresar en dos hospitales distintos para tratar sus problemas de adicción y salud mental.

