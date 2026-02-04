¿Rosalía actuará en la Super Bowl? La posible pista de Bad Bunny que ha desatado los rumores

Tatiana Arús analiza en este vídeo las informaciones que van saliendo sobre la Super Bowl: desde una posible aparición de Rosalía con Bad Bunny al anuncio viral de Sabrina Carpenter.

Sabrina Carpenter debuta en la Super Bowl con un divertido anuncio de patatas fritas en el que reflexiona sobre cómo sería su chico ideal. "Estoy cansada de niños, necesito un hombre", afirma la cantante en el vídeo, donde realiza una figura de hombre con patatas.

Por otro lado, Tatiana Arús destaca en el plató de Aruser@s el rumor que se ha desatado sobre la posibilidad de que Rosalíaactúe en la Super Bowl. Y es que muchos han apuntado a un gesto de Bad Bunny que podría ser una pista de su participación. "El rumor sale de que han hecho una lista con los temas que, supuestamente, Bad Bunny utilizaría en la Super Bowl y aparecería el de Rosalía", explica Alba Gutiérrez.

Por su parte, Tatiana Arús explica que estuvo "viendo algunas de las quinielas donde apuntarían quiénes podrían ser los artistas apuntados y Rosalía con menos puntuación": "En primera posición iría Karol G, por tirar por el tema latino, serían la pareja ideal Karol G y Bad Bunny, y luego estaría también Rosalía".

