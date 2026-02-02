Estrella Morente carga contra Rosalía tras colaborar en su disco: "No todo vale. No puedes tirar el trabajo de dos compañeras"

"Rosalía no todo vale, si dos compañeras han hecho un trabajo de varios días hay que respetarlo y no tirarlo a la basura", afirma Estrella Morente, carga contra la catalana por no "respetar" su colaboración en su disco.

Estrella Morente ha tachado de irrespetuosa a Rosalía. "Rosalía no todo vale, si dos compañeras han hecho un trabajo de varios días hay que respetarlo y no tirarlo a la basura", asegura la cantante tras participar junto a otra artista en una colaboración en el último disco de la catalana.

Y es que Morente critica que Rosalía no ha respetado su trabajo al no publicar dentro del disco casi nada de lo que grabó: "Yo soy respetuosa, cosa que ella no ha sido conmigo". "Es una llamada al respeto y al compañerismo", asegura Morente, que destaca que da "vergüenza".

Por su parte, María Moya explica en el plató de Aruser@s los detalles de la canción en la que colabora Morente: "Son cuatro minutos de canción y aparece Estrella Morente hacia el minuto 2,50 haciendo una frase y luego son los coros". "También aparece Silvia Pérez Cruz", explica la colaboradora, que destaca que Estrella Morente critica que "dos grandes estrellas como ellas no tienen su protagonismo en esta canción".

Por su parte, Alfonso Arús afirma que lo que le sorprende es que no se haya pactado antes la duración que iba a tener: "Cuando hay una colaboración, lo primero que tienes que hacer es saber cuál es tu porcentaje". Según explica Tatiana Arús, Estrella Morente habría "grabado mucha más parte de la canción": "Dice que cuando vio el resultado final y vio cuál era su participación, si lo hubiera sabido no la habría aceptado".

