Nuria Roca y Juan del Val 'discuten' por cómo fue la organización de su boda: "No le di opción"

La inminente boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirja dio pie en La Roca a una divertida discusión entre Nuria Roca y Juan del Val. Ambos recordaron quién organizó realmente su enlace. Todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia.

A raíz de la inminente boda de Cayetano Martínez de Irujo con Bárbara Mirja, en La Roca surgió una pequeña 'discusión' entre Nuria Roca y Juan del Val sobre quién se encargó de organizar su propio enlace. La periodista aseguró que fue ella, mientras que el colaborador no dudó en discrepar.

"Perdonarme una cosa, ninguno de los que estáis aquí os habéis casado con Nuria Roca. Pero yo sí que puedo hablar de eso...", comenzó diciendo Juan del Val. Sin embargo, Nuria Roca le interrumpió con un tajante: "Yo te dejé a ti organizar".

Sorprendido, el colaborador reaccionó: "¿Cómo has dicho? ¿Qué tú me dejaste a mí organizar?". La presentadora explicó entonces que había detalles que no podían faltar por tradición: "Si nos casamos en Valencia tiene que haber una mascletà, un petardo... no le di opción".

Aunque Juan del Val defendió que se encargó de todo, terminó reconociendo que la decisión final fue compartida. Entre risas, Nuria Roca zanjó el debate: "La organizamos entre los dos y la que decidía, la que tenía la última palabra era yo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.