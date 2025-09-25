Mar Flores presenta sus memorias sin su hijo, Carlo Costanzia: "No echo de menos a nadie"

"Si a estas personas no les gusta haber formado parte de mi vida, peor para ellos", asegura Mar Flores en la presentación de sus memorias, 'Mar en calma', a la que no ha acudido su hijo, Carlo Costanzia.

Mar Flores ha presentado oficialmente sus memorias, 'Mar en calma', sin la presencia de su hijo Carlo Costanzia a pesar de que la modelo no para de recalcar que no hay conflictos en su relación. Sin embargo, sí han acudido algunos de sus más allegados.

Además, los reporteros también le han preguntado por las palabras que le dedicó Terelu Camposal afirmar que no la había invitado a su cumpleaños porque no tenían relación a pesar de ser las abuelas de su nieto. Mar Flores no ha podido evitar reírse al escuchar la pregunta del reportero. También le han preguntado por el posado que hizo la colaboradora de televisión junto a su hija, Alejandra Rubio, el hijo de Mar Flores, Carlo, y la expareja de la misma, Carlo Costanzia.

"¿A ti te hubiera gustado ver esa foto o ese programa?", ha preguntado la modelo al grupo de reporteros, a los que ha respondido tajante: "Pues ya te loe stoy diciendo todo". "Me ha molestado, sí, pero qué vamos a hacer", ha asegurado Mar Flores, que ha afirmado que "cada uno hace lo que cree que debe de hacer".

Respecto a la ausencia de su hijo Carlo, Mar Flores ha asegurado que se siente "muy querida": "No echo de menos a nadie porque todos los que pueden han venido y los que no también están presentes". "Si hay algo de lo que me siento orgullosa es de estar hoy aquí en calma y con tranquilidad", ha afirmado la modelo, que ha destacado que está orgullosa "de haber perdonado" a las personas que le han "hecho daño".

"Mi libro es el fruto de un trabajo de curación y sanación", ha insistido Mar Flores, que ha confesado en el vídeo: "Si a estas personas no les gusta haber formado parte de mi vida, peor para ellos". "De las cosas malas y delas cosas buenas se aprende", ha destacado Flores, que ha insistido en que no tiene miedo: "No me voy a esconder. Si me tienen que poner una denuncia pues voy a ir adelante y si la tengo que poner yo, también".

Tras escucharla, Angie Cárdenas reflexiona en el plató: "Ella había dicho que había escrito el libro por sus hijos, entonces, que no esté ahí el hijo da la sensación de que no le ha sentado bien".