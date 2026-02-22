Nuria Roca celebra los 200 programas de La Roca: "Gracias a vosotros y a este maravilloso equipo que se deja la piel cada día"

La Roca celebra este domingo una cifra muy especial. Nuria Roca ha arrancado la emisión con emoción al cumplir 200 programas en directo, casi cinco años acompañando a los espectadores cada fin de semana en laSexta.

Una tarde más arranca La Roca, pero esta vez es diferente. El espacio alcanza los 200 programas en directo y su presentadora, Nuria Roca, lo ha celebrado con entusiasmo desde el primer minuto.

"¡Bienvenidos a La Roca! Una Roca muy especial, hoy nos hemos puesto las lentejuelas porque cumplimos 200 programas. Casi 1.000 horas de directo juntos, 54.000 minutos de Roca y todo gracias a vosotros", comenta Nuria Roca.

La presentadora ha querido dar las gracias al público por el apoyo constante durante estos años y también al equipo que hace posible el programa cada semana. "A vosotros que estáis desde casa, que nos veis y que cada día soy más. Gracias a este maravilloso equipo que se deja la piel cada entrega de La Roca. Gracias a los compañeros que estáis en estos momentos y a todos los que habéis estado en algún momento, casi cinco años juntos desde aquel 10 de octubre de 2021".

Roca asegura que seguirá con "la misma ilusión" que el primer día y ahora con "el doble de ganas". En esta temporada, el programa acompaña a los espectadores tanto las tardes de los sábados como de los domingos, reforzando su apuesta por el directo y el entretenimiento en fin de semana.

