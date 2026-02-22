Bosch señala que los empresarios dedicados a la importación "han anunciado medidas legales contra la administración" por los aranceles

La Corte Suprema de Estados Unidos declara ilegales los aranceles impuestos por Donald Trump a socios comerciales del país. En La Roca, Nuria Roca analiza las consecuencias con el magistrado Joaquim Bosch, que explica quiénes podrían reclamar.

La Corte Suprema de Estados Unidos ha dictaminado esta semana que el Gobierno de Donald Trump se extralimitó al imponer aranceles a los socios comerciales del país, considerándolos ilegales.

Desde el programa La Roca, Nuria Roca preguntó al magistrado Joaquim Bosch si los afectados por los aranceles podrían reclamar.

Bosch aclaró que los "más perjudicados" son "los empresarios norteamericanos importadores". Según el letrado, este sector "ya ha anunciado que van a ejercer acciones contra la administración norteamericana para que se les devuelva dinero que se les habría quitado con los aranceles".

Unos aranceles que "el Tribunal Supremo ha declarado nulos", apostilla Joaquim Bosch en La Roca.

