Nuria Roca opina sobre la detención del expríncipe Andrés: "Sospecho que la Casa Real sabía algo"

El expríncipe Andrés, hermano de Carlos III, fue detenido en su residencia de Sandringham el día de su cumpleaños y liberado horas después. Su arresto genera la mayor crisis de la familia real británica desde la muerte de Lady Di.

El mismo día de su cumpleaños, el hermano de Carlos III fue detenido en su residencia de Sandringham. Once horas después, fue puesto en libertad, provocando la mayor crisis de la familia real británica desde la muerte de Lady Di.

Según informan fuentes cercanas, al expríncipe se le acusa de "mala conducta en un cargo público" por presuntamente enviar información del Reino Unido a Jeffrey Epstein. Tras este suceso, el Gobierno británico estaría estudiando la forma de retirarlo de la línea de sucesión al trono, en la que actualmente ocupa la octava posición.

Nuria Roca, tras conocer la última hora, comenta: "La gran pregunta que se hace todo el mundo es: "¿Desde cuándo esto se sabía?" y añade: "Sospecho que igual la Casa Real sabía algo" sobre la posibilidad de una detención próxima al príncipe Andrés.

Por su parte, Valeria Vegas aclara que "no se le está investigando por abuso sexual". No obstante, advierte que "en cualquier momento esto da un giro de guion y va a salir por otro lado", refiriéndose a su posible vinculación con la trama de abusos sexuales del caso Epstein.

Además, Silvia Taulés recuerda que "hay que recordar que la reina Isabel II le pagó el dinero para tapar a su víctima", señalando la implicación de la familia real en el caso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.