Joaquim Bosch, sobre una víctima de accidente ferroviario que pasó 16 años sin recibir indemnización: "La culpabilidad no recayó en Renfe"

El magistrado ha afirmado que "en líneas generales, en las grandes catástrofes, especialmente en el ámbito ferroviario, no hay una articulación jurídica suficientemente efectiva que ampare desde el primer momento a las víctimas de los siniestros".

El magistrado Joaquim Bosch ha hablado en La Roca sobre el caso de la víctima de un accidente ferroviario en Carmonita, Badajoz, que ha pasado 16 años sin recibir ningún tipo de indemnización. "En líneas generales, en las grandes catástrofes, especialmente en el ámbito ferroviario, no hay una articulación jurídica suficientemente efectiva que ampare desde el primer momento a las víctimas de estos siniestros", ha criticado Bosch.

Además, el jurista ha destacado que "este caso tiene algunas particularidades". "Aquí la culpabilidad no recayó en Renfe, en la compañía ferroviaria, sino que fue un camión que estaba haciendo obras el que entró en la vía y el que provocó que se produjera la colisión. Y si por parte de la compañía ferroviaria ya hay poca atención directa, como aquí las personas condenadas estaban vinculadas a la empresa que realizaba las obras, todavía dificultó más esa asistencia", ha señalado.

En este sentido, el magistrado ha subrayado que "aquí el problema es que desde el primer momento no hay información suficiente". "El hecho de que la compañía ferroviaria no sea la responsable del delito no significa que no tenga unos usuarios que iban en sus trenes y que deban protegerles y velar por su integridad psíquica", ha defendido.

