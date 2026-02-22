Elecciones generales 2027: estos son los tres escenarios que podrían marcar los resultados

La Roca analiza una encuesta de El País sobre posibles escenarios de las elecciones generales de 2027 en España. Los datos muestran que, aunque la izquierda podría mejorar su resultado, la derecha seguiría con ventaja clara.

La Roca ha rescatado una encuesta elaborada por El País para analizar los tres escenarios posibles de cara a las elecciones generales de 2027 en España.

En el primer escenario, en el que todos los partidos se presentan como en 2023, la derecha ganaría con cierta holgura. Según los datos, sumarían el 52% de los votos, es decir, 198 escaños, seis más que en las últimas elecciones. Mientras tanto, la suma de las izquierdas se quedaría en 139 escaños, lejos de los 166 logrados en 2023, incluyendo PSOE, Sumar, Podemos, Esquerra y Bildu.

El segundo escenario contempla la propuesta de Gabriel Rufián, en la que ERC, Bildu y los partidos integrados en Sumar en 2023 acuerdan no competir en las mismas provincias. En este caso, la derecha obtendría 197 escaños. El pacto beneficiaría a ERC, que ganaría cuatro escaños, y a Bildu, que sumaría uno, pero a costa del PSOE. Sumar también perdería escaños, por lo que la izquierda seguiría lejos de la mayoría necesaria para gobernar.

En el tercer escenario se suma la participación de Podemos al pacto anterior. Aquí, los votos hacia la izquierda alcanzarían su mejor resultado: 147 escaños, mientras que la derecha obtendría 191, manteniendo una mayoría cómoda.

En resumen, la iniciativa de Gabriel Rufián podría permitir que la izquierda recupere algunos escaños, pero seguiría sin poder frenar una coalición entre Partido Popular y Vox. Cabe recordar que la mayoría absoluta se consigue con 176 diputados.

