Nacho García, sobre la ruptura de Ana de Armas y Tom Cruise: "¿Cómo no se va a apagar la chispa con este tarado?"

Tom Cruise, de 63 años, y Ana de Armas, de 37, han puesto punto final a su historia de amor. Así lo ha anunciado el tabloide británico The Sun, que asegura que, después de nueve meses juntos, la pareja ha decidido tomar caminos separados al considerar que "la chispa se ha apagado entre ellos".

En La Roca, Nacho García comentó la noticia con su habitual sentido del humor durante su repaso semanal a la actualidad de los famosos.

"¿Se apagó la chispa con Tom Cruise, Ana de Armas?", planteó el colaborador. "¿Se apagó la chispa con este señor? ¿Cómo no se va a apagar la chispa con este tarado?", añadió entre risas.

Nacho García continuó bromeando sobre la ruptura y sobre la personalidad del actor estadounidense. "Normal que se apague la chispa... en cuanto no desactivas una bomba, ya está el otro: 'me aburro, me aburro'", comentó divertido.

