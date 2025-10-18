Los motivos de la salida de Pablo Benegas de La Oreja de Van Gogh: "No llevó bien cómo se gestó la marcha de Leire"

En La Roca, la periodista Silvia Taulés ha desvelado cómo es actualmente la relación entre el guitarrista Pablo Benegas y el resto de integrantes de La Oreja de Van Gogh, tras anunciarse su salida del grupo, coincidiendo con el regreso de Amaia Montero.

"La Oreja de Van Gogh, además de ser un grupo musical, es una sociedad limitada. Y en la empresa han estado siempre los cinco, es decir, Amaia. Nunca ha estado Leire. Leire llegó a ser empleada de Amaia cuando cantaba y Benegas se ha ido del grupo, pero no de la sociedad", detalló la colaboradora.

Además, Taulés añadió que, según sus fuentes, Benegas "no se quedó muy contento" cuando Leire dejó el grupo, y que ese podría ser uno de los motivos principales por los que ambos no participan juntos en este reencuentro.

Hace unos meses, Amaia Montero publicó un mensaje en sus redes sociales dedicado a Benegas con motivo de la presentación de su libro: "Me siento muy afortunada de formar parte de esta historia, de ser tu amiga. Te quiero muchísimo y estoy muy orgullosa de ti", escribió la cantante.

Sin embargo, según explicó otra colaboradora del programa, ese post ya no está disponible, lo que podría significar que Amaia lo ha borrado o lo ha ocultado a sus seguidores.

Por último, Silvia Taulés señaló que la decisión de Benegas de abandonar ahora La Oreja de Van Gogh, justo tras el regreso de Amaia, "deja a ella a los pies de los caballos".

