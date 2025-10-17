Nacho García y María Gómez presentan el último 'producto' de la tienda de Trump: una fregona hecha con su pelo

Donald Trump sigue dando rienda suelta a su faceta de vendedor de teletienda y promociona su nuevo reloj, disponible en su tienda oficial en la que hay todo tipo de productos. Nacho García y María Gómez 'venden' el último en este vídeo.

Después de la paz en Gaza, Donald Trump está a otra cosa esencial para el mundo: vender sus productos. Así lo muestra Jimmy Kimmel en su programa, donde analiza cómo el presidente de Estados Unidos promociona su nuevo modelo de reloj... explicando qué es un reloj. "Está clarísimo que va dirigido a los seguidores de Trump", comenta Mónica Cruz.

Este reloj no es el único producto que el líder republicano vende en su página web oficial, donde se puede encontrar desde pijamas, velas con olor a calabaza, delantales, una cama para perros o crema solar "por si quieres ser naranja", señala Quique Peinado.

Pero por si todo esto fuera poco, Nacho García y María Gómez presentan un producto más de 'Teletrump Shopping': su fregona fabricada "100% con cabello de Donald Trump".

Además, si la pides ahora, te llevas de regalo "la escobilla Trump": "Mete el pelo de Trump en el mismo sitio donde él mete la libertad de expresión, en el váter".

