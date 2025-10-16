Quique Peinado reacciona a la ruptura de Tom Cruise y Ana de Armas: "Era una misión imposible"

Tom Cruise y Ana de Armas han roto después de nueve meses de relación. Zapeando analiza la noticia en este vídeo, donde Dani Mateo señala que Cruise "es un crío para sentar la cabeza a los 67".

Después de nueve meses, Tom Cruise y Ana de Armas han roto. La pareja de actores decidía terminar una relación que habían llevado casi en secreto y sobre la que las malas lenguas dicen que habría sido una estrategia para promocionar su película.

"Yo siempre he pensado que ella es muy mayor para él", ironiza Dani Mateo en el vídeo sobre estas líneas, donde comenta que "Tom es un crío para sentar la cabeza a los 67". "Era una misión imposible", apunta por su parte Quique Peinado.

A Nacho García le resulta curioso que Cruise siempre escoja como pareja a compañeras de trabajo, por lo que "espero que nunca ruede una película de acción real de 'La Patrulla Canina'".

"Sonó para coprotagonista de 'Rex, el perro policía' y el pastor alemán dijo que no", añade con sorna Dani.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.