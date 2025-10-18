Nuria Roca, sobre Juan del Val y el millón de euros por el Premio Planeta: "No le han hecho el bizum"

Juan del Val ha ganado el Premio Planeta 2025 con su novela 'Vera, una historia de amor'. Sus compañeros de La Roca no pudieron evitar bromea con el millonario premio que se va a embolsar el escritor.

Gracias a su obra 'Vera, una historia de amor', Juan del Val se ha alzado con uno de los premios más prestigiosos del mundo literario. El escritor y colaborador de La Roca recibirá un millón de euros por ganar el Premio Planeta 2025.

Durante el programa, sus compañeros no dejaron pasar la oportunidad de felicitarle y bromear sobre el premio.

"Lo más importante de todo es lo que habla la gente en la calle: el millón de euros. Jamás he estado tan cerca de un millonario", comentó Berni Barranchina, entre risas. Sin embargo, Juan del Val aclaró que esa cantidad todavía no ha llegado a sus manos.

"Espera, que no lo han ingresado", explicó el escritor, a lo que Nuria Roca añadió divertida: "No le han hecho el bizum".

La presentadora también quiso saber si el millón de euros irá a la cuenta compartida que ambos tienen, más que nada para ir haciéndose a la idea. Entre risas, bromeó: "No quiero que me dé un infarto al ver eso".

