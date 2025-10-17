Alfonso Arús analiza en este vídeo la ruptura de Tom Cruise y Ana de Armas: "Tenían poca química, tirando a aburrimiento"

"En las fotos que veíamos había poca química, tirando a aburrimiento", afirma Alfonso Arús en este vídeo sobre la ruptura de Ana de Armas y Tom Cruise tras nueve meses de relación.

Después de nueve meses de relación, Tom Cruise y Ana de Armas habrían roto según informan algunos medios. Durante su relación, la pareja ha intentado mantenerse fuera de los focos, sin embargo, en alguna ocasión el actor sí quiso dedicarle unas bonitas palabras a su novia durante la presentación de su última película.

"Ella es una actriz muy talentosa y Keanu es fenomenal", aseguró el actor de 'Misión imposible' en este vídeo. Por otro lado, Tatiana Arús da más detalles de la ruptura en el vídeo principal de esta noticia, donde enseña las últimas imágenes de la pareja junta.

"Según apuntan los tabloides, tras esos nueve meses de relación habrían acabado en buenos términos porque por motivos profesionales les toca seguir juntos", explica la colaboradora en el plató, donde Alfonso Arús confiesa que las fotos que se veían de la pareja era "de poca química, tirando a aburrimiento".