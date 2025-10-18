Juan del Val responde a las críticas: "No se puede cuestionar un Premio Planeta a una novela cuando la novela aún no ha salido"

En este vídeo de La Roca, Juan del Val ha hablado con total sinceridad sobre las críticas que ha recibido tras ganar el Premio Planeta 2025 por su novela 'Vera, una historia de amor'. "Hay una base de lectores que me sigue por lo que escribo", comenta.

En el plató de La Roca, como si estuviera en el salón de su casa, Juan del Val se ha abierto en canal sobre las críticas que ha recibido tras ganar el Premio Plantea 2025 por su novela 'Vera, una historia de amor'. "Los 'haters' me dan igual, me reconfortan", asegura el escritor y añade que él en todo momento acepta las críticas.

"Me llama la atención que la gente no tenga la noción de lo que es el Premio Planeta. No se puede cuestionar un Premio Plantea que se da a una novela cuando la novela no ha salido", comenta Juan del Val.

Asimismo, anima a todos su 'haters' a esperar hasta el cinco de noviembre, que es cuando sale a la venta su novela para que la lean y cuestionen o no si se merece el Premio Planeta.

Por otro lado, recuerda que lleva siete novelas publicadas y que todas le han ido bien, independientemente de si salía o no en la televisión. "Hay una base de lectores que me sigue por lo que escribo", añade Juan del Val.

"Para mí, este premio es una oportunidad para llegar a la gente con lo que escribo. Esta novela soy yo en estado puro", termina diciendo el colaborador de La Roca.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.