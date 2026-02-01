Nacho García bromea sobre las regatas del rey Juan Carlos: "Lo único que hace es flotar"

En La Roca, el humorista y colaborador Nacho García bromea tras ver la última fotografía del rey emérito. Una imagen que ha sido viral por la apariencia del monarca. Todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia.

El pasado 15 de enero, el jeque Al-Bader Al-Sabah compartió en sus redes sociales una fotografía junto al rey Juan Carlos. La imagen se hizo rápidamente viral y dio lugar a numerosas especulaciones sobre la salud del padre de Felipe VI.

Como se puede ver en el vídeo al que se hace referencia, el emérito aparece vestido con un chándal y con un aspecto algo despeinado. La imagen no pasó desapercibida y fue comentada en el programa, donde Nacho García no pudo evitar bromear sobre ella.

"Que nadie piense que hablamos mal de la gente cuando ya tiene 88 años. La gente con 88 años está estupenda", asegura el colaborador. Aun así, añade que es normal que surjan este tipo de comentarios, sobre todo porque desde su círculo cercano siempre se ha insistido en que el emérito se encuentra en perfecto estado.

"El rey Juan Carlos está rodeado de gente diciendo todo el rato, lo joven que está, la vitalidad que tiene y que es un señor que practica vela", señala el humorista, antes de ironizar sobre una de las aficiones más conocidas del exmonarca.

"Seguimos creyéndonos la mentira de que practica vela cuando lo único que hace es flotar. Entonces eso provoca que cuando le ves así nos pongamos a la contra", concluye Nacho García en tono de broma.

