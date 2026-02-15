Nuria Roca, muy crítica con Ayuso tras otorgar una medalla a Estados Unidos y a Trump: "No es el momento más adecuado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha entregado la Medalla Internacional de Madrid a Estados Unidos y a Donald Trump. La decisión genera críticas por el momento elegido y el historial de galardones recientes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha concedido a Estados Unidos y, por tanto, a Donald Trump la Medalla Internacional de Madrid. "Madrid siempre ha mirado a Estados Unidos con admiración por ser el principal faro del mundo libre y motivo por el que además le queremos conceder la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Madrid es su casa al otro lado del Atlántico", argumenta la presidenta madrileña.

Desde La Roca, Nuria Roca considera que Díaz Ayuso no ha elegido "el momento más adecuado" para darle una medalla a Estados Unidos, sobre todo por cómo ha actuado con la población migrante del país. "El momento actual es un poco delicado para ser abanderado o hermano de Trump", añade la presentadora.

Por su parte, Sara Ramos critica que "Ayuso juega con las medallas de la Comunidad de Madrid". Además, la colaboradora ha analizado todos los galardones que ha dado Ayuso en estos años.

En 2020 se la dio a Juan Guaidó, opositor venezolano. En 2021, a Apostolos Tzitzikostas, presidente del Comité Europeo de las Regiones. En 2022, a Volodímir Zelenski en reconocimiento a la resistencia del pueblo ucraniano ante la invasión de Rusia. En 2023, a Daniel Noboa, poco después de ganar las elecciones, y en plena crisis diplomática con Argentina, a Javier Milei en 2025.

"Lo que dio fue la de cola, la de la Comunidad de Madrid, la Nacional, que se la dio a la Vuelta Ciclista después de que hubiera sido parada por el boicot por la invasión de Gaza y la de 2026, que se la ha dado a Estados Unidos, representada por Donald Trump. Dice ella que por ser el faro del mundo libre", enumera Sara Ramos.

