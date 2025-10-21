Ahora

'Vis a vis'

Manuela Carmena, sobre blindar en la Constitución el derecho al aborto: "La opinión pública es clave y la sociedad española se ha posicionado"

Manuela Carmena se sienta en La Roca para hablar sobre el proceso iniciado por el Gobierno para modificar la Constitución e incluir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del artículo 43.

Manuela Carmena, sobre blindar el derecho al aborto: "La opinión pública es clave y la sociedad española se ha posicionado"

Manuela Carmena interviene en el plató de La Roca ante el debate por blindar en la Constitución el derecho al aborto. La exalcaldesa de Madrid se mostró moderadamente optimista sobre el futuro: "No creo que esté en peligro, está consolidado. Hay un apoyo constitucional que de alguna manera lo garantiza".

"Creo que es importante la opinión pública y lo vemos con las manifestaciones en Estados Unidos. Me ha llenado de entusiasmo pensar que hay muchos ciudadanos americanos que están por defender la democracia y las garantías por decirle al presidente que no debe hacer las cosas que está haciendo", remarcó Carmena, quien destacó el papel de la ciudadanía en la defensa de estos derechos: "La opinión pública es clave y la sociedad española se ha posicionado".

Aun así, Carmena advirtió sobre la necesidad de sistemas de seguimiento: "Ayudaría mucho que sistemáticamente se hicieran lo que llamo 'evaluaciones de las leyes', donde debería haber investigaciones para ver cómo se está produciendo el ejercicio del derecho al aborto y cómo podemos resolver mejor los temas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El Govern de Mazón bloqueó durante un año 12 millones de euros recaudados en un fondo solidario para los afectados para la DANA
  2. Aldama traslada al Supremo que entregó 20.000 euros en metálico a Ábalos para comprar un local en Valencia
  3. Amama denuncia ante la Fiscalía el presunto borrado de informes de mamografías: "Puede existir ocultación de pruebas"
  4. Sarkozy ingresa en la prisión de La Santé tras su condena a cinco años de cárcel
  5. Tres ancianos compartiendo piso en 2055, el indignante anuncio del Ministerio de Vivienda que ha despertado las críticas
  6. El Ayuntamiento de Madrid estudia si Rosalía tenía permisos para la presentación de su disco en Callao