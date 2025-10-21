Manuela Carmena, sobre blindar en la Constitución el derecho al aborto: "La opinión pública es clave y la sociedad española se ha posicionado"

Manuela Carmena se sienta en La Roca para hablar sobre el proceso iniciado por el Gobierno para modificar la Constitución e incluir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del artículo 43.

Manuela Carmena interviene en el plató de La Roca ante el debate por blindar en la Constitución el derecho al aborto. La exalcaldesa de Madrid se mostró moderadamente optimista sobre el futuro: "No creo que esté en peligro, está consolidado. Hay un apoyo constitucional que de alguna manera lo garantiza".

"Creo que es importante la opinión pública y lo vemos con las manifestaciones en Estados Unidos. Me ha llenado de entusiasmo pensar que hay muchos ciudadanos americanos que están por defender la democracia y las garantías por decirle al presidente que no debe hacer las cosas que está haciendo", remarcó Carmena, quien destacó el papel de la ciudadanía en la defensa de estos derechos: "La opinión pública es clave y la sociedad española se ha posicionado".

Aun así, Carmena advirtió sobre la necesidad de sistemas de seguimiento: "Ayudaría mucho que sistemáticamente se hicieran lo que llamo 'evaluaciones de las leyes', donde debería haber investigaciones para ver cómo se está produciendo el ejercicio del derecho al aborto y cómo podemos resolver mejor los temas".

