Tania Sánchez, sobre la comisión de investigación del Caso Koldo en el Senado: "El PP no tiene nada que perder"

Pedro Sánchez comparecerá el próximo 30 de octubre ante el Senado por la comisión de investigación del Caso Koldo. Desde La Roca, Tania Sánchez analiza la estrategia del Partido Popular y lanza la pregunta clave que, según ella, deberían hacerle al presidente.

El próximo 30 de octubre, Pedro Sánchez comparecerá ante el Senado en la comisión de investigación por el Caso Koldo. Desde La Roca, Tania Sánchez analiza la posición del Partido Popular ante esta comisión, que comenzó con mayoría absoluta.

"El Partido Popular no tiene nada que perder porque ya esa comisión, que la inició como un gran éxito... fracasó en el primer interrogatorio con Ábalos", señala Tania Sánchez. Y añade que, en aquel momento, el senador popular "hizo el ridículo".

Asimismo, la colaboradora plantea cuál sería la primera pregunta que ella le haría al presidente del Gobierno si formara parte de la comisión del Senado.

"A poco que sean un poco inteligentes en el PP, la primera pregunta es: ¿Por qué cesó usted al señor Ábalos? Es una pregunta que nadie ha respondido y que va a tener que responder (Sánchez) en sede parlamentaria", afirma Tania Sánchez.

