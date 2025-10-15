Una mujer de EEUU, del aborto: "Allí las mujeres cruzan en masa de estado porque en algunos no es legal aunque estén a punto de morir"

Esta estadounidense explica que aunque en California es legal abortar, en otros estados no, por lo que muchas mujeres cruzan de estado a otro donde puedan abortar: "En las épocas demócratas deberían haberlo blindado en la Constitución".

En este nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente', Thais Villas sale a la calle para hablar con los ciudadanos del aborto. "El aborto es un tema que ya teníamos superado, pero siempre acaba volviendo", asegura la reportera, que pregunta a la gente si "consideran que el derecho al aborto debería estar garantizado con la Constitución".

Mientras una señora defiende el derecho al aborto solo para mujeres "con enfermedades o que han sufrido una violación", otra mujer le recuerda que "puede haber muchas razones", como no poder mantener al hijo. Además, la señora a favor del derecho al aborto sentencia que "si una niña quiere abortar con 16 años y no la dejas le estás destrozando la vida".

Respecto a los menores de edad, otra señora asegura que la niña puede "consultar con sus padres", pero Thais Villas abre debate: "¿Y si los padres no quieren que el embarazo se interrumpa y la joven tiene que tirar para adelante?". Un momento que una defensora del aborto aprovecha para preguntar a las contrarias: "¿Crees que una niña con 16 años está preparada para ser madre?". "No", afirma la mujer en el vídeo, donde la defensora responde tajante: "Ya me lo estás diciendo todo".

Por otro lado, una mujer estadounidense explica que en California "es legal": "Pero hay muchos Estados donde no, porque Estados Unidos se regula por estados". Algo que asegura que "es un horror" porque "no es inclusivo en casos extremos como que la mujer se puede morir". "Esa gente se cruza de estado en masa para poder abortar en otros", explica la mujer, que lamenta que "eso es lo que está pasando ahora en EEUU". "A mí me parece bueno que en las épocas demócratas lo blindaran en la Constitución", concluye la mujer de EEUU.

