Manuela Carmena, tajante con los datos del CIS: "Es pobre decir que los jóvenes van a votar a la extrema derecha, hay que escucharles"

Manuela Carmena vuelve a sentarse en La Roca. La exalcaldesa de Madrid visita de nuevo a Nuria Roca en su sección 'Vis a Vis' para analizar la situación política y social del país. En esta ocasión, Carmena se centra en los jóvenes y en el auge de la extrema derecha.

Según el último CIS, casi un 20% de los jóvenes españoles considera positiva la dictadura franquista: "Mejor guerra que socialismo".

"Una de las cosas que pienso es que el CIS no debería depender del Gobierno. El CIS debería ser del Congreso de los Diputados porque es el que tiene que dar la estructura sociológica del país para que los que dictan las leyes las puedan adecuar correctamente", reflexiona Carmena.

Asimismo, considera que "sería más interesante" que el CIS dedicase parte de su actividad a conocer "qué piensa nuestra juventud", ya que saber a qué partido político van a votar es algo que pueden hacer las propias formaciones políticas.

"Es pobre decir que los jóvenes van a votar a la extrema derecha, hay que escucharles", pide la exalcaldesa de Madrid.

