Muere a los 29 años el que fuera 'niño prodigio' del ajedrez Daniel Naroditsky

Daniel Naroditsky, en una imagen reciente (izq.) y cuando se convirtió en el 'número uno' del mundo en categoría masculina de menos de 12 años (dcha.)

La familia de Naroditsky, que en 2008 fue el 'número uno' del mundo —en categoría masculina de menos de 12 años—, ha confirmado la "inesperada" muerte del joven a los 29 años.

En 2008, Daniel Naroditsky se convertía en el 'número uno' del mundo en ajedrez, en categoría masculina de menores de 12 años. Era un pequeño prodigio. Ahora, con 29 años, su familia se ha visto obligada a anunciar, con "gran tristeza", la "inesperada muerte" del ajedrecista quien, además de destacar por su talento, lo hacía por ser un "miembro muy querido en la comunidad", "admirado y respetado por sus seguidores y por otros jugadores en todo el mundo".

En un breve comunicado, publicado a través de las redes sociales del Centro de Ajedrez de Charlotte, al que pertenecía, la familia de Naroditsky, que lo recuerda hoy como un "cariñoso hijo y hermano" y un "amigo leal para muchos", ha pedido privacidad en lo que considera un momento "extremadamente difícil". "Recordemos a Daniel por su pasión y amor por el ajedrez, por su felicidad y por la inspiración que nos traía cada día", han señalado.

Daniel, conocido por muchos como 'Danya', nació el 9 de noviembre de 1995 en San Mateo (California), en el seno de una familia de inmigrantes soviéticos judíos. Su padre, Vladimir, es matemático y su madre, Lena, pianista. Según recuerdan en Chess Base, empezó a jugar al ajedrez con su padre a los seis años y en 2004, con nueve años, ganó su primer campeonato escolar. Al año siguiente repitió y un año más tarde, ganó el campeonato nacional por equipos, de la mano de los San Francisco Mechanics, en la Liga de Ajedrez. En 2007, se convirtió en campeón del mundo sub-12.

Siendo adolescente, con 14 años, se convirtió en el autor más joven de la historia del ajedrez en publicar un libro, 'Dominando el ajedrez posicional', al que le siguió otro, dos años después, 'Dominando los finales complejos'. Se graduó en la escuela Crystal Springs Uplands, en Hillsborough (California) y estudió en la Universidad de Stanford hasta 2019.

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) lo nombró a los 18 años 'grandmaster', el mayor título que un ajedrecista puede alcanzar y fue gracias a sus logros en el ajedrez que consiguió la beca Samford de Ajedrez, en 2014. Desde 2020 vivía en Charlotte (Carolina del Norte), donde era entrenador de ajedrez. El pasado mes de agosto, su puntuación ELO en ajedrez rápido lo convirtió en uno de los 20 mejores jugadores de esta variante del mundo; también el mismo mes, ganó el Campeonato de Ajedrez Rápido de Estados Unidos.