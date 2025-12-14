Javier Chicote: "Lo más feminista que ha hecho Pedro Sánchez ha sido prescindir de Ábalos"

Los presuntos casos de acoso sexual en el PSOE vuelven a situar al partido en el centro de la polémica. En laSexta Xplica, el periodista Javier Chicote analiza cómo estos episodios están dañando la imagen feminista del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Esto no solo ocurre en el PSOE, ocurre en muchos sitios, pero lo que pasa es que estamos viendo que pasa mucho en el PSOE. Llevamos cinco casos seguidos y esto es un asunto que viene de largo", comenta el periodista.

Según Chicote, todo empieza con Tito Berni, "que venía con el mediador a Madrid con catálogos de prostitutas pagados por empresarios a los que daba favores", y continúa con "el caso de Ábalos".

"Esto le ocurre a un partido como el PSOE que hace bandera del feminismo. Lo más feminista que ha hecho Pedro Sánchez ha sido prescindir de Ábalos y es lo único que no quiere contar por qué lo hizo", concluye Javier Chicote.

