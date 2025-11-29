Manu Mostaza duda de la eficacia de la manifestación convocada por el PP: "No se le da bien, no está en su cultura política"

El Partido Popular ha convocado una manifestación en Madrid tras el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García. En este vídeo de La Roca, Manu Mostaza la decisión del PP.

Tras la reciente entrada en la cárcel de Soto del Real de José Luis Ábalos y Koldo García, el Partido Popular ha decidido convocar mañana, domingo 30 de noviembre, una manifestación en Madrid contra el Gobierno.

Desde La Roca, el periodista Manu Mostaza ha analizado este último movimiento del PP. "Si el carácter de un hombre es su destino, el carácter de un partido también es su destino", comenta el colaborador.

"Al Partido Popular no se le da bien la movilización porque no es un partido que tenga eso en su cultura política. La izquierda maneja muy bien la agitación y la propaganda porque nació en la calle y tiene eso metido en su ADN. El PP no lo tiene; al PP esto no se le da bien", reflexiona Manu Mostaza.

Asimismo, considera que la convocatoria de mañana es "muy precipitada".

