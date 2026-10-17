Juan del Val responde a los que dicen que no estaba invitado a los Premios Planeta: "Ya sabes, en redes la gente es buena por naturaleza"

El escritor, en el programa, ha confirmado que "naturalmente que estaba invitado" pero que ese día tenía un programa en directo. "Me alegro mucho por ella", ha compartido.

Juan del Val ha respondido en La Roca a los que a través de las redes sociales han dicho que no estaba invitado a la entrega de los Premios Planeta que, en su 75 aniversario, acabó ganando Isabel Allende por 'La hora antes del alba'.

El escritor, ganador en 2025, ha contestado a todos los que han afirmado eso de una manera irónica: "Ya sabes que la gente en redes sociales por lo general es buena. Es buena por naturaleza".

"Naturalmente que estaba invitado", ha sentenciado Juan del Val, que ha dado el motivo por el que no pudo acudir a la gala.

Y es que ese día tenía, como dice Nuria Roca, "función": "Tenía 'El Hormiguero' en directo. Me alegro mucho por Isabel Allende".

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