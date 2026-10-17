"Se te quedan los huevos como una uva pasa": Ricardo Moure avisa sobre los efectos secundarios de tomar testosterona sin necesitarla

El divulgador científico afirma que "más del 50% que toma esto no lo necesita" y pone el foco en lo que puede pasar en el cuerpo. "Hay personas a las que incluso les salen tetas y dan leche", cuenta.

Ricardo Moure, divulgador científico, ha hablado en La Roca sobre la toma de testosterona por parte de personas que no lo necesitan después de que el Ejército de EEUU vaya a someter a exámenes de este tipo a sus soldados si tienen 30 años o más. "No hay ninguna relación entre testosterona y ser un buen soldado", ha afirmado.

"En EEUU, el mundo MAGA valora mucho todo eso de la hiper masculinidad y tienen la testosterona como una especie de tótem. Se está haciendo popular tomarla y Robert Kennedy Jr. trabaja para que se pueda comprar en farmacia sin receta y sin nada", cuenta.

El problema, grave: "Esto te puede producir efectos secundarios. Se te quedan los testículos pequeños, como una ardillita. Se te ponen los huevos como una uva pasa y hay a gente a quien le salen tetas y dan leche".

"Más del 50% de gente que toma testosterona no la necesita", dice para concluir.

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