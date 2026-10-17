La DANA 'Adam' pone en aviso rojo y naranja al Mediterráneo con fuertes lluvias y tormentas en Cataluña, Valencia, Murcia y Almería

Los detalles Con la Región de Murcia y Almería esperando acumulados de 100 litros por metro cuadrado, en zonas del litoral catalán se prevé que se active el aviso rojo durante el domingo. Piden "extremar las precauciones en comarcas con riesgo algo o muy alto de precipitaciones".

La DANA 'Adam' impactará intensamente en el Mediterráneo durante el fin de semana, con lluvias y tormentas fuertes desde el sábado, provocando avisos naranjas en Cataluña, Murcia y Almería. El domingo, la situación empeorará con aviso rojo en partes de Cataluña y naranja en el litoral valenciano. Protección Civil insta a extremar precauciones en zonas de alto riesgo. El cambio de tiempo trae descensos de temperatura superiores a diez grados en varias regiones. Ocho comunidades están en aviso por lluvias y tormentas, con Galicia afectada por fuertes vientos. AEMET pronostica inestabilidad por una vaguada en altura y un frente frío, con precipitaciones generalizadas y posibles tormentas con granizo en Andalucía, el sureste y Cataluña. En Canarias, se esperan intervalos nubosos y la calima remitirá. Las temperaturas descenderán notablemente en el interior de la mitad norte peninsular.

La DANA 'Adam' va a dejarse notar con fuerza en amplias zonas del Mediterráneo durante todo el fin de semana. Con un sábado en el que las lluvias y las tormentas van a ser fuertes, dejando avisos naranjas en Cataluña, la Región de Murcia y Almería, para el domingo todo va a ir a peor con el litoral valenciano en aviso naranja y con varias zonas catalanas en aviso rojo. "Protección Civil pide extremar las precauciones en las comarcas con riesgo alto o muy alto de lluvias a partir de esta tarde", informan en la cuenta de X de '3CatInfo'.

Y es que el verano se ha terminado. A día 17 de octubre, las altas temperaturas se marchan para decir hola al agua, al viento y a una bajada generalizada del mercurio con descensos de más de diez grados en varias zonas de España. Son hasta ocho las comunidades que están ya en aviso por lluvias y tormentas, con Galicia por fuertes vientos según la previsión de la AEMET.

En concreto los avisos son naranjas por lluvia en Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas; y Campo de Cartagena y Mazarrón; así como en Barcelona. En amarillo, por lluvias y tormentas, están en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla; Teruel; Ávila y Salamanca; Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo; Girona, Lleida y Tarragona; Badajoz y Cáceres; Altiplano de Murcia, Noroeste de Murcia y Vega del Segura; Alicante, Castellón y Valencia. Por tormentas, el aviso es amarillo en Barcelona; Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas; y Campo de Cartagena y Mazarrón. Por fenómenos costeros, el aviso es amarillo en A Coruña y Lugo.

La AEMET ya ha avanzado de un cambio de tiempo tanto en la Península como en Baleares, con una inestabilidad creciente propiciada por una vaguada en altura y el paso de un frente frío. Los cielos serán muy nubosos o cubiertos, con cielos poco nubosos al comienzo del día en regiones del centro y del este.

Desde primeras horas del día habrá precipitaciones en el norte del territorio, que se irán extendiendo hacia el sur pasando primero por regiones de la meseta norte y montañas aledañas.

Según el pronóstico, irán con tormenta y granizo y es probable que sean fuertes en Andalucía, en el sureste peninsular y en Cataluña. Los acumulados podrían ser significativos, esperándose en Almería y Murcia hasta 100 litros por metro cuadrado.

En Canarias, mientras tanto, se van a registrar intervalos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas y predominio de los poco nubosos en el resto. La calima, por su parte, remitirá.

En cuanto a las temperaturas, AEMET informa de un descenso generalizado de las máximas, que será ligero en Baleares y notable en zonas interiores de la mitad norte peninsular.

Por último, el organismo estatal ha indicado que mañana soplará viento moderado del nordeste en la meseta Norte, Cantábrico y Galicia, con intervalos fuertes en litorales de Asturias y Galicia y probables rachas muy fuertes en los de Galicia. A su vez, también habrá viento moderado con alguna racha muy fuerte el cierzo en el Ebro, el alisio en Canarias y la tramontana en Baleares y Ampurdán, aquí con intervalos fuertes. En el resto del territorio se registrará viento flojo, de componente este en el Mediterráneo, suroeste en el Guadalquivir y de norte en el resto.

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