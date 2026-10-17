La DANA Adam azota España, en directo | Máxima alerta en Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia y Almería por las lluvias torrenciales

Llorca pide a la ciudadanía "prudencia y responsabilidad" ante las fuertes lluvias en la Comunitat Valenciana El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido a la ciudadanía "prudencia y responsabilidad" ante el episodio de fuertes lluvias que afecta durante este fin de semana a la Comunitat Valenciana. "Seguid las indicaciones de los servicios de emergencias y manteneos informados a través de los canales oficiales", recalca el jefe del Consell en un mensaje publicado en redes sociales. La Generalitat ha enviado este mismo sábado dos ES-Alert ante las lluvias de este fin de semana que prevén descargar acumulados de hasta 300 litros por metro cuadrado en 24 horas. Europa Press Compartir en X

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Cartagena prepara el pabellón Cabezo Beaza por si fuera necesario trasladar a parte de la población Ante el aviso naranja en Cartagena por las fuertes lluvias, los servicios municipales han preparado el pabellón Cabezo Beaza por si fuera necesario trasladar a parte de la población. Así lo han informado en sus redes sociales. Compartir en X

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Alertan de posibles crecidas súbitas en las cuencas menores del Segre y el Ebro La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado de la posibilidad de que este sábado se produzcan crecidas súbitas de carácter local en las cuencas menores del Segre y el Ebro debido al episodios de lluvias intensas que se espera para las próximas horas. Por ello, ha intensificado la vigilancia de los cauces por las posibles crecidas y ha pedido a los ciudadanos que no atraviesen ríos ni torrentes a pie ni en vehículo, ya que pueden verse arrastrados por la fuerza del agua. Los avisos afectan a las provincias de Teruel, Castellón, Lleida y Tarragona. Protección Civil de la Generalitat mantiene activada la alerta del Plan Inuncat por la posibilidad de que caigan lluvias torrenciales esta tarde y la próxima noche. Y este organismo enviará este sábado dos mensajes Es Alert, en dos horas diferentes y a distintos ámbitos geográficos, para avisar a los ciudadanos de la intensa lluvia que está previsto que caiga en siete comarcas del litoral catalán, seis en la provincia de Barcelona. Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevención de Protección Civil, ha explicado este sábado que el primero de los mensajes se enviará este mediodía, al inicio de las precipitaciones, a los móviles que se encuentren en las comarcas de La Selva (Girona), Maresme y Vallès Oriental (Barcelona). El servicio Meteocat, según ha informado su jefa del equipo de Predicción y Vigilancia, Clara Brucet, prevé que la lluvia intensa caiga también después, a partir de las 20:00 horas, en las comarcas del Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat y Garraf, en Barcelona, precipitaciones que se pueden prolongar al domingo. Será sobre esa hora cuando Protección Civil envíe un segundo Es Alert a los móviles que se encuentren en esas comarcas para alertar también del riesgo de cinco sobre seis por esas precipitaciones. EFE Compartir en X

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El Ejido (Almería) activa el plan de emergencias tras más de 100 incidencias por lluvias El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha activado este sábado el Plan de Emergencias Municipal tras registrar más de un centenar de incidencias por las intensas precipitaciones registradas asociadas a la DANA Adam, que han motivado además la suspensión de todas las actividades de carácter municipal. La alcaldesa del municipio, Julia Ibáñez, ha decretado la activación del plan a las 14:39 horas con el fin de garantizar la seguridad de la población y coordinar la respuesta ante el temporal, según ha detallado el Consistorio en un comunicado. El Centro de Coordinación Operativa (CECOP) local ha contabilizado hasta el momento más de cien avisos gestionados a través del teléfono 112. Las llamadas alertan fundamentalmente de vehículos inmovilizados en distintas vías, anegaciones en bajos de edificios, daños materiales y arrastres de sedimentos procedentes de las ramblas. La regidora ha destacado que "por el momento no hay que lamentar daños personales" y ha ordenado la movilización de los efectivos de Policía Local, Protección Civil, Desarrollo Urbanístico de El Ejido (DUE), Obras Públicas y Agricultura para restablecer la normalidad tanto en los distintos núcleos de población como en la red de caminos rurales. De forma preventiva, el Consistorio ha clausurado todas sus actividades deportivas, culturales, recreativas y de ocio mientras duren las condiciones meteorológicas adversas. Asimismo, ha reclamado a los vecinos que extremen las precauciones, permanezcan en sus domicilios, eviten desplazamientos innecesarios y no transiten por ramblas ni zonas inundables, recordando que los teléfonos 092 y 112 permanecen operativos las 24 horas. EFE Compartir en X

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El fuerte temporal obliga a cancelar el concierto de Mónica Naranjo en La Marina de Valencia La artista catalana Mónica Naranjo ha comunicado en sus redes sociales que el concierto previsto para esta noche a las 22:00 horas en La Marina Norte de Valencia ha sido suspendido por la alerta naranja por lluvias y la alerta amarilla por tormentas y fenómenos costeros. "Siguiendo las recomendaciones del Ayuntamiento de Valencia de evitar desplazamientos no esenciales y extremar la precaución en eventos de gran afluencia, nos vemos obligados a priorizar la seguridad de los asistentes y del equipo de trabajo", informa la promotora Territorio Musical. Compartir en X

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Simeone, sorprendido al escuchar sonar varios teléfonos en mitad de una rueda de prensa tras recibir los ES-Alert por las lluvias El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha vivido un momento de lo más sorprendente en mitad de la rueda de prensa tras el partido contra el Espanyol. Durante su intervención, los móviles de los periodistas que se encontraban en la sala han comenzado a sonar tras recibir un aviso del sistema ES-Alert por el temporal que azota Cataluña. El argentino ha reaccionado sorprendido ya que no sabía qué estaba ocurriendo ni de dónde nacía ese sonido tan característico. Compartir en X

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Valencia cierra parques y jardines y suspende el concierto del 700 aniversario del Corpus por las lluvias El Ayuntamiento de Valencia ha decretado el cierre de parques y jardines y bibliotecas que se encuentran en su interior, así como el cierre del Jardín del Turia, de cementerios municipales y se ha cancelado también el concierto previsto en el Palau de la Música de 700 aniversario del Corpus por las lluvias. Así se ha adoptado desde el consistorio tras la reunión celebrada en la mañana de este sábado ante la alerta naranja por lluvias y amarillo por tormentas y fenómenos costeros decretada por GVA para este domingo. El Ayuntamiento ha comunicado a las entidades privadas que organizan eventos en la ciudad con gran afluencia de público y que comporta movilidad en la ciudad y en el área metropolitana las alertas vigentes y la recomendación de no realizar desplazamientos. También, por las lluvias, quedan suspendidas las autorizaciones dadas por dominio público para eventos al aire libre al activarse el aviso naranja por lluvias, como ya se señala en la autorización concedida. Se ha informado de las alertas al Valencia Basket y la recomendación de la suspensión del partido de este domingo; se han cancelado las actividades previstas en Jubiocio para la jornada de este domingo y se han suspendido el Rastro y los mercados extraordinarios de domingos y festivos. Europa Press Compartir en X

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Illa pide "máxima precaución" ante la alerta por lluvias en Cataluña de este sábado El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido "máxima precaución" ante la alerta por lluvias activa en diversas comarcas de Barcelona y Girona este sábado. En un apunte en 'X' ha pedido que se sigan las indicaciones de los servicios de emergencias y las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), y ha pedido prever con tiempo los desplazamientos necesarios y evitar los que sean innecesarios. Illa ha presidido este sábado a mediodía la reunión del Cecat para hacer seguimiento de este episodio de lluvias torrenciales. Europa Press Compartir en X

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Acampada Valencia recomienda reforzar las tiendas ante las lluvias y recalca: "La acampada no se desaloja" La acampada instalada desde hace dos semanas en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia para reclamar el derecho a la vivienda ha recomendado a todos los instalados reforzar las tiendas ante las fuertes lluvias que se esperan en la ciudad de Valencia. Al mismo tiempo, ha subrayado que la acampada "no se desaloja". Cabe destacar que Valencia se encuentra en alerta naranja por lluvias y amarillo por tormentas y fenómenos costeros. Sobre las 16 horas de este sábado, integrantes de la Acampada Valencia han recomendado a los instalados en las zonas exteriores a la acampada que refuercen las tiendas con peso. No obstante, han dejado claro que, si fuera necesario, los acampados deberían trasladarse a una tienda libre en un lugar más seguro o regresar a casa. Las citadas medidas, han señalado, son iguales para todos aquellos que acampan bajo árboles. Además, han pedido ayuda a los voluntarios e instalados para mantener libre el paso del agua, limpiar acequias y elevar tiendas y palets. La Acampada Valencia dispone asimismo de material necesario, como chubasqueros, para todo aquel que decida permanecer durante esta noche. "La acampada no se desaloja, pero la seguridad es prioritaria", han resumido. Europa Press Compartir en X

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Rescatadas ilesas tres personas atrapadas por la crecida del río en la Cueva del Tinganón en Ribadesella Efectivos del Grupo de Rescate del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), a bordo del helicóptero medicalizado, han rescatado ilesas este sábado a tres personas, dos mujeres y un varón, que habían quedado atrapadas por la crecida del río en la Cueva del Tinganón, en Ribadesella. El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido el aviso a las 10.14 horas. Los propios afectados han alertado de que estaban intentando salir de la cueva, pero la crecida del río había cubierto el camino y les impedía continuar. Las tres personas disponían de algo de comida y agua. Las condiciones meteorológicas han impedido inicialmente la intervención del helicóptero medicalizado, por lo que se han movilizado bomberos con base en el parque de Llanes. Posteriormente, el Jefe de Bomberos de la Zona Oriente se ha desplazado hasta el lugar y, ante las dificultades para efectuar el rescate, se han activado efectivos del parque de Cangas de Onís y del Grupo de Rescate. Finalmente, el Grupo de Rescate se ha desplazado hasta la zona a bordo del helicóptero medicalizado. El viento, la crecida del acuífero y el riesgo de desprendimientos han dificultado el acceso, por lo que la intervención se ha desarrollado mediante siete operaciones de grúa. Los equipos de emergencia han dado por finalizada la operación de rescate a las 14.48 horas. La sala del 112 del SEPA ha informado del suceso a la Guardia Civil. Europa Press Compartir en X

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El ES-Alert vuelve a sonar en la Comunitat Valenciana ante la alerta roja por lluvias El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha enviado un primer ES-Alert este sábado a los móviles del litoral norte de Alicante y litoral sur de Valencia, zonas en alerta nivel rojo por lluvias. El mensaje pide a la ciudadanía evitar desplazamientos, así como no cruzar zonas inundables y respetar cortes de tráfico. "No realice actividades en cauces y sus proximidades. En zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior. No se aproxime a paseos marítimos y zonas de costa", continúa. "En caso de emergencia llame al 112. Más recomendaciones en https://www.112cv.gva.es/es/ Red de Alerta Nacional - Emergencias 112 Comunitat Valenciana", concluye. También, la Generalitat ha enviado un segundo aviso ES-Alert a la población del litoral norte e interior sur de València, zonas con alerta nivel naranja alta por lluvias. "Evite los desplazamientos, no cruce zonas inundables y respete los cortes de tráfico. No realice actividades en cauces y sus proximidades. Si está en zona inundable, busque zonas altas o sube a un piso superior. No se aproxime a paseos marítimos y zonas de costa", resume este segundo mensaje. Compartir en X

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Las lluvias y tormentas por la dana Adam ponen en aviso a nueve regiones el domingo, con alerta roja en Comunidad Valenciana Siete comunidades autónomas, Ceuta y Melilla estarán en aviso por lluvias y tormentas este domingo, incluida una alerta roja en la Comunidad Valenciana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En concreto, hay aviso amarillo en Ceuta, Melilla y Galicia; naranja durante distintos tramos del día en Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia; y roja en la Comunidad Valenciana a partir de las 10.00 horas. También presentan alerta amarilla por vientos costeros Baleares, Cataluña, Galicia y la región valenciana. Como fenómenos significativos, la Aemet destaca, por un lado, chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en Cataluña y el sureste peninsular de madrugada y, durante el resto del día, fuertes o muy fuertes en Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla y muy fuertes o torrenciales y con acumulados importantes --incluso de más de 300 litros por metro cuadrado en 24 horas-- en las islas Pitiusas, Valencia y el norte de Alicante. Compartir en X

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Protección Civil envía un Es-Alert a 4 comarcas de la costa central catalana por las lluvias Protección Civil de la Generalitat ha enviado este sábado sobre las 16.15 un Es-Alert a las comarcas del Barcelonès, Vallès Occidental, Baix Llobregat y Garraf (Barcelona) ante la previsión de fuertes lluvias desde las 20 horas hasta las 2 de la madrugada del domingo. "Extremad precauciones en la movilidad y en actividades en el aire libre. No os acerquéis a zonas inundables", han pedido las autoridades en el mensaje. En caso de emergencia, Protección Civil ha pedido a la población que contacte con el teléfono 112. Compartir en X

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Rodalies suspenderá el servicio en la R2 Sud y Regionals Sud a las 22 por las alertas por lluvias Rodalies de Catalunya ha informado de que suspenderá el servicio ferroviario en la R2 Sud y Regionals Sud a partir de las 22 horas de este sábado por la alerta por lluvias en las zonas del Baix Llobregat y Garraf (Barcelona). Protección Civil de la Generalitat enviará dos mensajes ES-Alert a las 7 comarcas que están en aviso rojo este sábado por lluvias localmente torrenciales para recomendar precaución a la ciudadanía y limitar la movilidad. El primer aviso se enviará a las comarcas del Maresme, Vallès Oriental (Barcelona) y la Selva (Girona), que esperan lluvias de 14 a 20, y el segundo será para el Barcelonès, Baix Llobregat y Garraf donde se prevé que sean más intensas de las 20 a las 2 de la madrugada de este domingo. Compartir en X

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