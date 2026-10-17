El consejo de Juan del Val a Isabel Allende tras ganar el Planeta: "La promoción es durita"

El escritor, vencedor en la edición de 2025, ha avisado de lo que está por llegar después de que 'La hora antes del alba' se haya hecho con el galardón. "Son muchas ciudades, muchos viajes...", dice.

Juan del Val ha pasado el testigo de último ganador del Premio Planeta a Isabel Allende. La escritora, 45 años después de 'La casa de los espíritus', se ha hecho con el galardón en 2026 y el escritor, en La Roca, la ha avisado de lo que está por llegar en las próximas semanas.

"La promoción es intensa. Son muchas ciudades, muchos viajes...", cuenta Del Val en el programa de Nuria Roca.

Y confía, viendo que a pesar de lo bien que se mantiene Allende tiene 84 años, que todo se adapte: "Supongo que lo harán de una manera especial".

En ese sentido, Juan del Val ha confirmado que "naturalmente estaba invitado" a la gala, pero que no acudió porque tenía un programa en directo.

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