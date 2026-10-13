Guerra Rusia-Ucrania en directo | Trump asegura que "Putin quiere un acuerdo" para acabar la guerra "más que Zelenski"

Rusia ataca empresas militares, infraestructura logística y buques en Ucrania El Ejército ruso atacó durante la pasada noche con misiles y drones empresas militares, infraestructura logística, incluyendo las vías ferroviarias y los puertos ucranianos, así como buques que transportaban cargamentos militares, según informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia. "Durante la pasada noche las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron ataques combinados con armamento de alta precisión de emplazamiento terrestre y drones contra instalaciones del complejo industrial militar ucraniano, centros logísticos, infraestructura ferroviaria y portuaria, y buques que transportaban suministros militares a Ucrania", señaló en Telegram el mando castrense ruso. Según Defensa, en Kyiv resultó dañado "un taller de la empresa Pulp Mill Print, que fabricaba misiles de largo alcance y drones" así como "el depósito de locomotoras de Darnitsa", encargado del mantenimiento y reparación de trenes usados para el transporte de cargamento militar y doble uso. En la región de Mikoláiv las fuerzas rusas atacaron un centro logístico de Nova Poshta en la localidad de Ternivka, usado para almacenar bienes de doble uso del Ejército ucraniano y un almacén de drones en la localidad de Meshkovo-Pogorelovo. Además, un buque granelero que transportaba carga militar y de doble uso al puerto de Mykolaiv fue embestido en el estuario de Bug. EFE Compartir en X

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Ucrania lanza 604 drones contra Rusia, de ellos más de 400 contra Moscú Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 604 drones de largo alcance, más de 400 de los cuales estaban dirigidos contra Moscú, según informaron este martes el Ministerio de Defensa y el alcalde de la capital rusa, Dmitri Sobianin. "Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 604 drones ucranianos de ala fija" sobre 15 regiones rusas y el mar de Azov, escribió en Telegram el mando castrense ruso. Por su parte, Sobianin señaló en la misma red de mensajería que "entre las 20:30 del 12 de octubre (17:30 GMT) y las 07:00 del 13 de octubre (04:00 GMT) en dirección a la región de Moscú fueron lanzados 217 drones". "La mayor parte de ellos fue neutralizada por las defensas antiaéreas en los accesos lejanos. 65 drones fueron aniquilados junto a Moscú", señaló. Posteriormente añadió que otros cinco drones fueron derribados en las inmediaciones de la ciudad. Debido al peligro de drones los aeropuertos moscovitas Domodédovo, Vnúkovo, Zhukovski y Sheremétievo interrumpieron temporalmente las operaciones, indicó en su canal de Telegram la agencia de aeronáutica civil rusa Rosaviatsia. En la región de Kaluga, 180 kilómetros al suroeste de Moscú y una de las posibles rutas de vuelo de drones ucranianos hacia la capital rusa, fueron derribados durante la noche 73 aparatos no tripulados, según informó en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador local, Vladislav Shaphá. Señaló que a consecuencia del ataque en el distrito Mosalskói resultó dañada una escuela, dos viviendas particulares y un automóvil. Ni los medios oficiales ni los canales independientes rusos o ucranianos reportaron daños a la infraestructura crítica rusa, incluyendo refinerías. EFE Compartir en X

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Un carguero hundido y otro dañado en ataques en el mar Negro que Bulgaria atribuye a Rusia Un carguero se ha hundido y otro ha resultado dañado en ataques con drones en la madrugada del lunes al martes muy cerca de las aguas territoriales búlgaras en el mar Negro, según confirmó el Gobierno de Bulgaria, que indica que todo apunta a que Rusia es responsable. En los dos ataques han resultado heridos al menos dieciséis marineros, aunque las autoridades no han informado de cuántos viajaban en el barco que se hundió. "No contamos con pruebas sólidas y claras para imputar cargos a ninguna de las partes, pero la lógica, como ya he indicado, apunta a la Federación Rusa", afirmó el primer ministro, Rumen Radev, en un vídeo subido a las redes sociales. Por tanto, adelantó, ha convocado a la embajadora rusa para pedirle explicaciones. El barco hundido fue atacado a 17 millas náuticas (27 kilómetros) de la ciudad costera búlgara de Krapets, cerca de la frontera con Rumanía. Radev indicó que un marinero ha sido rescatado con vida pero no ha indicado cuántos viajaban a bordo del Azov Concord, un carguero con bandera de San Vicente y las Granadinas que viajaba desde Rumanía hacia Turquía, según la agencia especializada en transporte marítimo Maritime.bg. En el otro ataque, a 18 millas (29 kilómetros) de Byala, resultó dañado el carguero de propiedad ucraniana Chelsea 3, que viajaba con bandera de Malta desde Turquía a Rumanía, según ese portal. El prorruso Radev señaló que sus 15 tripulantes, siete ucranianos y ocho azeríes, fueron rescatados con vida, tres de ellos con heridas leves, y que todos han sido trasladados al puerto búlgaro de Varna. El primer ministro calificó de inaceptable estos nuevos ataques contra buques mercantes cerca de las aguas territoriales de Bulgaria y anunció que ha informado a sus socios de la UE y de la OTAN sobre este nuevo incidente. EFE Compartir en X

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La economía rusa se estanca y es rehén del gasto en defensa para seguir a flote, según el FMI La economía rusa está estancada y lo seguirá estando en 2027, cuando entrará se cumplirá el sexto año de guerra en Ucrania, aunque, paradójicamente, es el gasto en defensa el que la mantiene a flote, según el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI). Después de tres años de crecimiento gracias a la locomotora de la industria militar y un modesto 2025 (1 %), el producto interior bruto (PIB) ruso avanzará este año un 0,9 %, pese a la subida de los precios de las materias primas a nivel mundial. Los ataques ucranianos contra las refinerías rusas, algunas de las cuales han tenido que suspender sus operaciones durante varios meses, han hecho que el sector de procesamiento de crudo se haya visto más afectado que los propios mercados, ya que los precios del petróleo son a día de hoy entre un 70 % y un 95 % más altos que antes de la guerra en Irán. Con todo, la presión sobre el mercado petrolero ha aumentado desde junio debido a los ataques contra las terminales portuarias en el mar Negro, incluidas las operadas por el Consorcio del Oleoducto del Caspio, que han limitado las exportaciones kazajas a Europa. Tampoco se pueden ignorar los ataques de drones acuáticos contra petroleros en los mares Negro y Azov, el último de los cuales alcanzó un petrolero con bandera de Liberia frente a las costas del balneario ruso de Sochi. Estas pérdidas se verán compensadas "parcialmente" por el gasto en defensa, señala el FMI, que aumentará el próximo año un tercio en comparación con 2026 hasta los 200.000 millones de dólares -600.000 millones de dólares en el próximo trienio-, según el nuevo presupuesto ruso. Compartir en X

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Zelenski, sobre los ataques de Rusia a infraestructuras energéticas de Ucrania: "Es la respuesta de Putin a Trump" Preguntado sobre las denuncias de Kyiv de que Rusia ha violado la tregua acordada para frenar las agresiones contra infraestructuras energéticas, el presidente estadounidense ha insistido en que ambas partes aceptaron el compromiso y ha instado al Gobierno de Kyiv a centrarse en el diálogo. "Lo que está pasando es que él [Putin] quiere llegar a un acuerdo, y tenemos que conseguir que Zelenski quiera hacer un trato", ha remarcado. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha acusado este mismo lunes a Moscú de haber atacado durante la noche instalaciones de producción de gas y estaciones de servicio en Ucrania, incumpliendo el alto el fuego promovido por la Casa Blanca. Zelenski ha denunciado que "esta es la respuesta de Putin a Trump", al tiempo que ha condicionado el cese de los ataques ucranianos de largo alcance a que el Ejército ruso detenga de forma efectiva sus bombardeos contra el sistema energético e infraestructuras críticas ucranianas. Estas tensiones coinciden además con la aprobación por parte de la Unión Europea de su mayor paquete de sanciones contra el complejo militar-industrial ruso desde el inicio del conflicto en 2022, una medida que abarca a más de 1.500 personas y entidades y que ha sido celebrada por el Gobierno de Kiev como una señal "necesaria para forzar el fin de la guerra". Europa Press Compartir en X

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🔴Trump insiste en la tregua entre Rusia y Ucrania y asegura que "Putin quiere un acuerdo más que Zelenski" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que percibe una mayor disposición en su homólogo ruso, Vladimir Putin, que en el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto entre ambos países. "Creo que, de hecho, Putin quiere hacer un trato más que Zelenski", ha afirmado el mandatario estadounidense en declaraciones a la prensa antes de embarcar en su helicóptero oficial para dirigirse a Ohio a uno de sus mítines previos a las próximas elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. Trump ha reiterado que ambos líderes deben reunirse para poner fin a lo que ha calificado como una "guerra ridícula", señalando la elevada cifra de bajas militares y civiles registradas recientemente. "Esa guerra tiene que acabar. Han perdido a 32.000 personas, la mayoría soldados jóvenes, solo este último mes", ha subrayado. Europa Press Compartir en X

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Al menos dos muertos y 10 heridos en bombardeos rusos contra Járkov (Ucrania), cerca de la frontera con Rusia Al menos dos personas han muerto y otras diez han resultado heridas en ataques rusos durante la noche del lunes contra la ciudad ucraniana de Járkov, donde continúan las operaciones de búsqueda y rescate ante el temor de que "haya otra persona atrapada" bajo los escombros. "Se ha encontrado un cuerpo bajo los escombros de una casa en el distrito de Jolodnohirsk; continúa la operación de búsqueda y rescate", ha afirmado en redes en las primeras horas del martes el alcalde de Járkov, Igor Terejov. Poco después, ha agregado que "se ha hallado otro cuerpo bajo los escombros del mismo edificio y existe la posibilidad de que haya otra persona atrapada debajo". "Además de los dos fallecidos, se sabe que diez personas resultaron heridas en el bombardeo vespertino", ha indicado. El ataque ha alcanzado "zonas residenciales e infraestructura civil" de los distritos de Jolodnohirski y Shevchenkivski, ha informado también en redes el Servicio de Emergencias estatal, que ha alertado de que "uno de los misiles impactó en un edificio residencial de cuatro plantas, destruyendo completamente la entrada". Europa Press Compartir en X

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