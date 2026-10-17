El PSOE cierra filas con Montse Mínguez tras su dimisión: del silencio inicial a las muestras de apoyo en el Comité Federal

El contexto "La compañera Montse Mínguez nunca defendió los intereses de su pareja, más bien todo lo contrario", ha afirmado Patxi López, portavoz socialista en el Congreso. Así, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reivindicado su figura: "Es una excelente persona".

El PSOE ha mostrado su apoyo a Montse Mínguez tras su dimisión como portavoz socialista en el Congreso debido a la polémica por los negocios inmobiliarios de su pareja. Durante el Comité Federal en Fuenlabrada, dirigentes del partido, como Patxi López y Ángel Víctor Torres, defendieron su trayectoria y criticaron la dureza del debate político. Pedro Sánchez lamentó su salida, destacando su valor como política. La polémica surgió por la gestión inmobiliaria de su pareja, que contradecía el discurso de Mínguez contra la especulación. Pese a su dimisión, el PSOE mantiene la vivienda como eje de su precampaña electoral.

El PSOE ha cerrado filas este sábado con Montse Mínguez, un día después de que la hasta ahora portavoz socialista en el Congreso anunciara su dimisión tras la polémica por los negocios inmobiliarios de su pareja. Durante el Comité Federal celebrado en Fuenlabrada, varios dirigentes del partido han salido en defensa de la exportavoz, con mensajes de reconocimiento a su trayectoria y críticas a la dureza del debate político.

"La compañera Montse Mínguez nunca, nunca defendió los intereses de su pareja, más bien todo lo contrario", ha afirmado Patxi López, portavoz socialista en el Congreso. También el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reivindicado su figura: "Es una excelente persona, una excelente portavoz que siempre ha estado detrás de los intereses de nuestro partido".

Las declaraciones se suman a las que ya expresó el viernes Pedro Sánchez, poco después de conocer la decisión de Mínguez. El presidente del Gobierno lamentó su salida y aseguró que la política "maltrata a buenas personas", en referencia a la dirigente socialista, a la que calificó de "inmensa política".

Las muestras de apoyo han marcado así la respuesta pública del partido tras la dimisión. Sin embargo, el tono no fue el mismo cuando trascendió la actividad inmobiliaria de la pareja de Mínguez y comenzaron las críticas por la contradicción entre esos negocios y el discurso de la ya exportavoz contra la especulación y los fondos buitre.

La polémica estalló después de conocerse que la pareja de Mínguez tendría al menos 30 viviendas en alquiler en España, además de dos sociedades en Panamá, y que había sido señalada por presuntos desahucios de inquilinos. La información generó crítícas de la oposición y puso el foco sobre la dirigente socialista. En las primeras reacciones, algunos responsables socialistas optaron por remitirse a las explicaciones de Mínguez, como fue el caso de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Un día después, con la dimisión ya anunciada, el mensaje de los dirigentes socialistas ha sido de reconocimiento y respaldo a su compañera. Mínguez comunicó que daba "un paso atrás" y que renunciaba a sus responsabilidades en el partido y a concurrir a las elecciones generales, asegurando que lo hacía "con la conciencia tranquila, la cabeza alta y la fidelidad intacta" a sus principios.

La salida de la dirigente no ha apartado la vivienda del discurso electoral del PSOE. El jefe del Ejecutivo mantiene esta cuestión como uno de los ejes de su precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, en un contexto en el que el acceso a una vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para muchos ciudadanos. En sus intervenciones, el presidente ha vuelto a utilizar el impacto de los desahucios para reivindicar la actuación de su Gobierno: "Hoy esa lucha tiene nombre: una mujer de 87 años que falleció desahuciada".

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