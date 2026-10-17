Nuevo guiño de Trump a Putin: EEUU suspende la aplicación del último paquete de sanciones contra Rusia por "interés nacional"

El contexto Tras su acuerdo por el diésel y sus críticas a Zelenski, presidente de Ucrania, el republicano ha dejado en 'stand by' la llamada 'Ley Graham', aprobada por el Congreso hace un mes y que contaba con acciones dirigidas a los mayores compradores de petróleo y gas del Kremlin.

Donald Trump ha suspendido la aplicación del último paquete de sanciones contra Rusia, aprobado por el Congreso, argumentando que es en "interés nacional". La orden ejecutiva estipula que las sanciones permanecerán paralizadas "hasta nuevo aviso". Este movimiento refuerza el acercamiento entre Washington y Moscú, tras un acuerdo para importar diésel ruso. Las sanciones, inicialmente, buscaban presionar a Rusia por su guerra contra Ucrania, afectando a compradores de petróleo y gas como India y China. Además, Trump ha criticado al presidente ucraniano Zelenski, sugiriendo la necesidad de un nuevo liderazgo en Ucrania.

Donald Trump le ha lanzado un nuevo guiño a Vladímir Putin. El presidente de EEUU, en una decisión tomada en base al "interés nacional", ha suspendido la aplicación del último paquete de sanciones contra Rusia que se aprobó en el Congreso hace un mes y que estaba a punto de entrar en vigor.

La ordene ejecutiva firmada por el republicano estipula que las sanciones permanecerán paralizadas "hasta nuevo aviso", algo que la Administración Trump justifica afirmando que todo es por "el interés nacional de EEUU".

Fue a mediados de septiembre cuando el presidente firmó la llamada 'Ley Graham', promulgada por el difunto senador republicano, tras aprobarse en el Congreso con el apoyo de los partidos.

Las medidas tenían como objeto aumentar la presión sobre Moscú por su guerra contra Ucrania, con acciones dirigidas a los mayores compradores de petróleo y gas del Kremlin. Esto permitía además imponer aranceles a países como India o China.

El movimiento afianza este acercamiento de Washington con Moscú, después del reciente acuerdo para importar diésel ruso a pesar de las restricciones vigentes, y contrasta con la cada vez mayor distancia que existe entre Trump y Zelenski, presidente de Ucrania.

Porque el republicano le ha cuestionado de manera explícita: "No es un buen tipo. Si se llega a algún tipo de acuerdo no será con él".

"No soy un gran fan de Zelenski. Putin detesta a Zelenski, y Zelenski detesta a Putin. Cuando existe un odio así, es muy difícil llegar a un acuerdo", ha afirmado Trump, que incluso ha amenazado con la idea de que "es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente".

Todo, después de su acuerdo con Putin para que Rusia suministre millones de toneladas de diésel en lo que calificó como "un anuncio muy grande e importante".

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