Camarero resuelve las dudas sobre la huelga general: "No hay que avisar de que vas a hacerla"

El periodista económico ha aclarado algunas de las cuestiones que se presentarán este próximo 11 de noviembre, como si tienes que avisar a tus superiores.

Por primera vez en 14 años, habrá huelga general en España. Los sindicatos han anunciado que se celebrará el 11 de noviembre por el derecho a la vivienda, los salarios y el coste de la vida.

Ante esta situación y después de tantos años sin vivir una, José María Camarero ha resuelto alguna de las dudas que pueden surgir a los trabajadores que quieren realizarla.

"Claramente no. No hay que avisar de que vas a hacer huelga, no se pueden hacer listas con quién va a venir mañana. Legalmente ni tienes que avisar, ni tienes que incluirte en una lista para ver cómo se organiza el trabajo ese día ni te pueden obligar a hacer todas esas cosas", ha afirmado recordando que tampoco te pueden despedir por hacerla.

Respecto a aquellas personas que su puesto laboral se realizan en modo de teletrabajo, Camarero ha señalado que aquellos que quieran acudir a trabajar tendrán que hacer el "fichaje digital" para acreditar que estás trabajando ese día.

Algo importante ya que, como ha señalado el periodista económico, ese día no se cotiza: "Ese día no se cotiza porque no estás ni de alta ni de baja tampoco. Es una cosa un poco extraña".

"Y luego, importante esto, si estás de baja, si estás de vacaciones o si estás librando justo ese día, no estás de huelga. O estás de baja, o estás de vacaciones, o estás librando", ha concluido.

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