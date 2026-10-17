Cientos de detenidos, asaltos a edificios y disturbios desde París a Marsella: las protestas por el coste de la vida se extienden por toda Francia

Los detalles La jornada de movilizaciones ha dejado incidentes en varios puntos del territorio francés, con cargas policiales, incendios de contenedores y acciones para bloquear carreteras y otras infraestructuras. Las autoridades han desplegado más de 10.000 policías y gendarmes, 5.000 de ellos en la capital.

Francia enfrenta una jornada de tensión con protestas y disturbios en varias ciudades debido al encarecimiento de la vida. En París, la Policía ha realizado 100 detenciones, mientras que en Marsella, manifestantes irrumpieron en el Ayuntamiento y atacaron una comisaría. Las movilizaciones han provocado incidentes en todo el país, con bloqueos de carreteras e incendios. Las autoridades han desplegado más de 10.000 policías para controlar la situación. En Marsella, el alcalde Benoît Payan ha señalado que el presidente Macron enviará refuerzos policiales. En otras ciudades como Lyon, Rennes y Lille también se han registrado disturbios, y el ministro del Interior ha ordenado el desbloqueo de infraestructuras.

Francia vive este sábado una jornada de tensión con protestas, bloqueos y disturbios en distintas ciudades del país contra el encarecimiento de la vida. En París, la Policía ha practicado 100 detenciones hasta las 12:00 horas, mientras que en Marsella varios manifestantes han irrumpido en el Ayuntamiento y han atacado una comisaría de la Policía municipal y distintos comercios.

La jornada de movilizaciones ha dejado incidentes en varios puntos del territorio francés, con cargas policiales, incendios de contenedores y acciones para bloquear carreteras y otras infraestructuras. Las autoridades han desplegado más de 10.000 policías y gendarmes, 5.000 de ellos en la capital, ante el riesgo de que las protestas deriven en nuevos episodios de violencia. Marsella, la segunda ciudad más poblada de Francia, ha sido uno de los principales focos de los incidentes, donde varias decenas de manifestantes han irrumpido brevemente en el vestíbulo del Ayuntamiento tras forzar la puerta de entrada, antes de ser desalojados por las fuerzas de seguridad.

El alcalde, Benoît Payan, ha asegurado que el presidente francés, Emmanuel Macron, le ha garantizado el envío de refuerzos policiales. Según ha explicado, los daños en el interior del edificio han sido limitados, aunque se han registrado cristales rotos, una mesa volcada, pintadas y la caída de un busto de Marianne, símbolo de la República francesa. Además, una comisaría de la Policía municipal ha sufrido un ataque con cristales rotos y el lanzamiento de artefactos al interior.

En París, la Prefectura de Policía ha informado de 100 arrestos hasta el mediodía, principalmente por la posesión de protecciones y objetos prohibidos. Los agentes han realizado 589 controles preventivos, especialmente en las inmediaciones de las estaciones. Las fuerzas del orden también han intervenido para dispersar dos concentraciones: una sindical, formada por alrededor de un centenar de personas en las inmediaciones de la estación del Norte, y otra de estudiantes de instituto en la calle de Rennes, en dirección a Montparnasse.

Uno de los incidentes más destacados se ha producido en las sedes de CNews y Europe 1. Un centenar de encapuchados ha tratado de bloquear el acceso al aparcamiento de ambos medios de comunicación y ha lanzado objetos contra las instalaciones, donde también se han roto cristales. Una veintena de personas han sido detenidas por estos hechos.

Los incidentes también se han extendido a otros puntos del país. En Lyon, se han registrado concentraciones en la refinería de Feyzin y en distintos puntos urbanos. También se han llevado a cabo operaciones policiales para despejar bloqueos en las vías de circunvalación de Rennes y en las calles de Lille. En Ruán, además, un incendio provocado durante la madrugada ha quemado la fachada de un edificio universitario, un suceso que está siendo investigado.

Ante la posibilidad de nuevos incidentes, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha pedido a los prefectos que ordenen el desbloqueo sistemático de las infraestructuras y las principales vías de circulación que sean obstruidas por los manifestantes. Desde el entorno del Ministerio del Interior han advertido de un riesgo elevado de que las movilizaciones de la tarde deriven en nuevos episodios violentos.

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