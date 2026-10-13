Guerra de Irán en directo | Teherán habla de "acusaciones infundadas" por parte de Londres sobre Fairford: "Operación de falsa bandera"

Trump descarta que Rusia y China ayuden a Irán y argumenta que "tienen demasiado que perder" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descartado este martes que Rusia y China estén ayudando a Irán en el marco del conflicto abierto tras la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel, antes de argumentar que ambos "tienen demasiado que perder" si dan este paso. "Veo muchos comentarios de los estúpidos y lunáticos de la izquierda radical diciendo que China y Rusia ayudan a la 'maravillosa' República Islámica de Irán. Si lo hacen, es a un nivel muy bajo, pero no creo que lo hagan en absoluto", ha señalado. Así, ha hecho hincapié en que Pekín y Moscú "tienen demasiado que perder" en caso de que aporten esta ayuuda a Teherán. "Lo sabríamos, y lo sabríamos muy rápidamente", ha subrayado el mandatario a través de un mensaje publicado en redes sociales. Europa Press Compartir en X

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Irán condena las "acusaciones infundadas" de Londres sobre Fairford y denuncia una operación de "falsa bandera" El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha emitido este lunes un comunicado en el que condena las "acusaciones infundadas" del Gobierno británico sobre la implicación iraní en el presunto ataque "terrorista" según Londres contra la base aérea de Fairford, que considera una operación de "falsa bandera". Irán "responsabiliza al gobierno británico, así como a los planificadores y ejecutores de esta torpe operación de falsa bandera, de todas las consecuencias derivadas de esta invención", ha afirmado el Ministerio en un comunicado. "El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán condena enérgicamente las afirmaciones de funcionarios británicos que atribuyen a Irán un presunto incidente de seguridad en la Base Aérea de Fairford", ha añadido. Así, critica la "trama despreciable" diseñada para "promover una campaña antiiraní y para eludir la responsabilidad por la participación del Reino Unido en la agresión militar estadounidense-sionista contra la nación iraní". Europa Press Compartir en X

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