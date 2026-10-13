Última hora
Guerra de Irán en directo | Teherán habla de "acusaciones infundadas" por parte de Londres sobre Fairford: "Operación de falsa bandera"
Irán "responsabiliza al gobierno británico, así como a los planificadores y ejecutores de esta torpe operación de falsa bandera, de todas las consecuencias derivadas de esta invención", ha afirmado el Ministerio en un comunicado.
-
Trump descarta que Rusia y China ayuden a Irán y argumenta que "tienen demasiado que perder"
-
Irán condena las "acusaciones infundadas" de Londres sobre Fairford y denuncia una operación de "falsa bandera"
-
Un total de 29 países denuncian el "recurso" de Irán a los ataques "híbridos" tras el incidente de Fairford
Trump descarta que Rusia y China ayuden a Irán y argumenta que "tienen demasiado que perder"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descartado este martes que Rusia y China estén ayudando a Irán en el marco del conflicto abierto tras la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel, antes de argumentar que ambos "tienen demasiado que perder" si dan este paso.
"Veo muchos comentarios de los estúpidos y lunáticos de la izquierda radical diciendo que China y Rusia ayudan a la 'maravillosa' República Islámica de Irán. Si lo hacen, es a un nivel muy bajo, pero no creo que lo hagan en absoluto", ha señalado.
Así, ha hecho hincapié en que Pekín y Moscú "tienen demasiado que perder" en caso de que aporten esta ayuuda a Teherán. "Lo sabríamos, y lo sabríamos muy rápidamente", ha subrayado el mandatario a través de un mensaje publicado en redes sociales.
Irán condena las "acusaciones infundadas" de Londres sobre Fairford y denuncia una operación de "falsa bandera"
El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha emitido este lunes un comunicado en el que condena las "acusaciones infundadas" del Gobierno británico sobre la implicación iraní en el presunto ataque "terrorista" según Londres contra la base aérea de Fairford, que considera una operación de "falsa bandera".
Irán "responsabiliza al gobierno británico, así como a los planificadores y ejecutores de esta torpe operación de falsa bandera, de todas las consecuencias derivadas de esta invención", ha afirmado el Ministerio en un comunicado.
"El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán condena enérgicamente las afirmaciones de funcionarios británicos que atribuyen a Irán un presunto incidente de seguridad en la Base Aérea de Fairford", ha añadido.
Así, critica la "trama despreciable" diseñada para "promover una campaña antiiraní y para eludir la responsabilidad por la participación del Reino Unido en la agresión militar estadounidense-sionista contra la nación iraní".
Un total de 29 países denuncian el "recurso" de Irán a los ataques "híbridos" tras el incidente de Fairford
Un total de 29 países, incluido España, han denunciado este lunes el "recurso de Irán a ataques violentos y otras actividades híbridas" en su contra, haciendo hincapié en las acusaciones de Reino Unido contra las autoridades iraníes por el incidente en su base militar en Fairford a finales de septiembre.
En un comunicado conjunto, los firmantes --entre los que se encuentran Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Francia y Alemania-- "condenan en los términos más enérgicos el recurso de Irán a ataques violentos, incluidos los actos de conspiración con fines letales, incendios provocados, sabotajes, ciberataques y otras actividades híbridas" en su contra.
Los 29 países, si bien no han atribuido a Teherán el suceso de Fairford, sí "reconocen" las acusaciones vertidas por las autoridades británicas, quienes consideran que el incidente "demuestra la continua disposición del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) a llevar a cabo actividades hostiles más allá de sus fronteras a través de redes clandestinas y actores intermediarios".
Este mismo lunes, el Ejecutivo de Andy Burnham ha anunciado sanciones contra dos altos cargos iraníes y ha convocado al embajador de Irán en el país por lo que ha denominado de "complot terrorista".
"Esto se produce poco después de la reciente campaña de atentados en toda Europa dirigida contra comunidades judías, periodistas iraníes e intereses estadounidenses, reivindicada por Harakat Ashab al Yamin al Islamiya (HAYI)", han apuntado, aludiendo a un grupo armado que en español se traduce como Movimiento Islámico de los Compañeros de los Bien Guiados, y que el pasado abril reivindicó el ataque contra una sinagoga en el norte de Londres.