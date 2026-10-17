"¿Por qué sigue cerrado el Metro de Sol?": el delegado del Gobierno pide explicaciones a Ayuso tras acabar "con éxito" las tareas de limpieza

¿Qué está pasando? Un día después del cierre por "limpieza", Metro de Madrid ha informado de que un laboratorio externo "está trabajando intensamente para obtener pruebas objetivas y documentadas" para reabrir la estación.

Isabel Díaz Ayuso anunció el cierre de la estación de Metro de Sol para realizar labores de limpieza, lo que generó un conflicto con manifestantes acampados por la situación de la vivienda y con Óscar Puente y los sindicatos del Metro. Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, cuestionó por qué la estación sigue cerrada tras concluirse las tareas de limpieza. Metro de Madrid informó que un laboratorio externo trabaja para garantizar la seguridad antes de reabrir. Durante el cierre, se levantaron tiendas de campaña para limpiar, mientras que Renfe mantuvo su estación abierta. El Comité de Empresa del Metro negó haber solicitado el cierre y criticó la falta de información sobre las mediciones realizadas.

Un día ha pasado desde que Isabel Díaz Ayuso anunciase el cierre de la estación de Metro de Sol. Desde que la presidenta de la Comunidad de Madrid comenzase su particular pulso contra los manifestantes que allí están acampados protestando por la situación de la vivienda y también con Óscar Puente y los propios sindicatos del Metro. Todo, para unas labores de "limpieza" de la plaza para las que era necesario desalojar el lugar.

Ahora, 24 horas después, Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, ha preguntado a la Administración de Ayuso los motivos por los que la estación sigue cerrado a pesar de la finalización con "éxito" de las tareas de limpieza de los respiraderos.

Así lo ha hecho en un mensaje en redes sociales, dirigiéndose al consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodríguez, para pedirle explicaciones de la prolongación del cierre y por cuándo se va a reabrir.

"Una vez finalizadas con éxito las tareas de limpieza de los respiraderos, ¿por qué sigue cerrada la estación de Metro de Sol? ¿Cuándo tienen prevista la reapertura?", ha cuestionado.

Además, ha agradecido la colaboración de todas las personas que han participado en los trabajos para que pudieran desarrollarse "con total normalidad".

A través de redes sociales, Metro de Madrid ha confirmado que continúan trabajando "para reabrir la estación lo antes posible": "Un laboratorio externo trabaja intensamente para obtener pruebas objetivas y documentadas que permitan demostrar que se han recuperado las condiciones de seguridad y salud".

Ayuso, un pulso más

Y es que ha sido necesario levantar algunas tiendas de campaña para proceder a la limpieza. Para unas labores que han cerrado la estación de Metro pero no la de Renfe. No un servicio de Cercanías que depende de Óscar Puente. "Renfe Cercanías Madrid mantiene la estación de Sol abierta y a disposición de sus usuarios, ya que no se han detectado problemas de salubridad en sus instalaciones", compartieron.

El Metro, lo contrario. Señalando además de forma directa a los manifestantes por la situación que, afirman, había en Sol en materia de "salubridad": "La estación de Sol cierra para proceder a la limpieza de los pozos de ventilación debido a la acumulación de residuos provocada por la acampada del exterior".

Una a la que horas antes, desde la cuenta del PP de la Comunidad de Madrid, se refirieron después de un vídeo en el que algunas personas usaban la fuente de Carlos III como piscina: "Esto es una guarrada. Para una vez que os laváis iros a otra parte".

Y en la misma línea se expresó José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, usando un eslogan de las manifestaciones adaptado a la situación: "Viva la ducha obrera".

Limpiando fregona en mano

Ellos, pidiendo centrar el foco y afirmando que lo visto en ese momento era algo "anecdótico". Además, una vez conocido el cierre del Metro de Sol, cogieron escobas, fregonas y todo producto de limpieza que tenían a su alcance para limpiar los accesos a la estación.

En cuanto al Metro, el Comité de Empresa compartió un comunicado firmado por CCOO, UGT y Solidaridad Obrera en el que niegan haber solicitado el cierre de la estación. "No tenía noticia alguna de los hechos y no se nos han entregado las mediciones que dicen haber sido realizadas por parte del servicio de prevención", exponen.

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